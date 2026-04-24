Блогер
Инди-игра Luna Abyss запланирована к релизу на 21 мая
Шутер от первого лица может претендовать на звание лучшей инди-игры 2026 года

Разработчики из студии Kwalee сообщили дату выпуска шутера от первого лица Luna Abyss. Она является творением внутренней студии Kwalee Labs, ранее известной как Bonsai Collective. Игра будет представлена 21 мая на Xbox Series S|X, Xbox на ПК, Xbox Cloud Gaming (с Game Pass), ПК в магазинах Steam и Epic Games Store, а также на PlayStation 5.

Изображение: Kwalee

Ознакомившиеся с доступной в Steam демоверсией журналисты издания wccftech.com полагают, что у Luna Abyss есть шансы войти в число лучших шутеров нынешнего года. Для этого от неё требуется поддерживать высокую планку геймплея, заданную в демоверсии, на протяжении всей игры. Если сюжет окажется на той же высоте, что и дизайн игрового мира, перед нами может быть лучшая инди-игра 2026 года.

Геймерам предстоит управлять заключённым Фоуксом и исследовать мегаструктуру под поверхностью искусственной Луны, которая внезапно появилась на орбите нашей планеты. Игра представляет собой экшн от первого лица, где предстоит вовремя переключаться между разными видами оружия в зависимости от противников.

Изображение: wccftech.com

Между боями геймеров ожидает платформер от первого лица с бегом, прыжками и рывками. Игра достаточно короткая, и её прохождение может занять 8–10 часов. Минимальные системные требования представлены на изображении выше.

#игры #xbox #playstation #видеоигры #компьютеры #консоли
Источник: wccftech.com
