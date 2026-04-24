Им удалось связать древние рисунки в убежище Какапель с определёнными человеческими сообществами

В наскальном убежище Какапель на западе Кении исследователи смогли реконструировать визуальную летопись возрастом около 9000 лет. Помимо высокоточной фиксации наскальных рисунков были проведены археологические раскопки и анализ древней ДНК.

Изображение: Namono et al. 2026

Специалисты смогли с точностью до миллиметра проследить контуры основной наскальной панели, запечатлев сотни ранее не задокументированных изображений. Было выделено четыре этапа живописи, которые соответствуют разным культурным группам на протяжении тысячелетий.

Самому древнему слою наскального искусства Какапеля примерно 9000 лет. Это круги, концентрические узоры и абстрактные символы, сделанные красными и белыми пигментами. Их связали с сообществами рыбаков-собирателей традиции Кансьоре, которые жили на этом месте 9000–3900 лет назад. ДНК найденного здесь скелета показывает сходство с современными охотниками-собирателями мбути из Центральной Африки.

Изображение: Namono et al. 2026

Второй слой картин показывает длиннорогих коров, что знаменует прибытие скотоводческих общин. Они могли появиться в данном регионе в железном веке. Рисунки напоминают породу санга, которые и сейчас встречаются среди восточноафриканских скотоводческих групп.

Более поздние слои содержат упрощённые геометрические узоры, сделанные более густыми белыми пигментами. В течение последних столетий появились более тонкие белые линейные рисунки.

Изображение: Namono et al. 2026

Какапель в настоящее время считается одним из наиболее тщательно изученных мест с наскальными рисунками в Восточной Африке. При этом оно подвергается разрушению в результате деятельности человека вроде вырубки лесов и воздействия окружающей среды.