Речь идёт о премиальных процессорах Snapdragon 8 Elite Gen 6

Samsung в своё время занималась производством флагманских процессоров Snapdragon для компании Qualcomm. Проблемы с процентом выпуска годных чипов привели к тому, что Qualcomm стала пользоваться услугами тайваньской фирмы TSMC.

В последнее время дела полупроводникового подразделения Samsung пошли на поправку, поэтому начали появляться слухи о возвращении Qualcomm. Теперь эти слухи подтвердил генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон, который прибыл в Южную Корею. Здесь он проведёт встречи с руководством компаний Samsung Foundry и SK Hynix.

Изображение: sammobile.com

По имеющейся информации, переговоры между Qualcomm и Samsung Foundry затрагивают производство чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 на техпроцессе Samsung SF2. Если договор будет заключён, Qualcomm вернётся к заказам у Samsung спустя 5 лет. Для Qualcomm это может быть выгодная сделка, поскольку она позволит снизить зависимость от TSMC, стоимость услуг которой растёт.

Две компании к настоящему времени уже сотрудничают по другим продуктам, таким как процессоры Snapdragon Wear Elite для смарт-часов и Snapdragon XR2+ Gen 2 для устройств виртуальной и дополненной реальности.

Что касается контрактов с SK Hynix, будут обсуждаться поставки типов памяти HBM и SOCAMM, которые будут востребованы при производстве Qualcomm ускорителей искусственного интеллекта AI200.