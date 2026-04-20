Gemini и Claude начали опережать его при выполнении большинства задач

Статистика сервиса Similarweb показала, что в марте на долю чат-бота ChatGPT на рынке генеративного ИИ пришлось 56,72% трафика. Годом ранее этот показатель составлял 77,4%, а три месяца назад он был равен 63,19%.

На этом фоне наращивают свою долю главные конкуренты. Google Gemini нарастил долю рынка до 25,46% против всего 6% год назад и 22,59% три месяца назад. Поспособствовала этому модель Gemini 3, работающая с изображениями модель Nano Banana и интеграция в многочисленные сервисы Google с миллиардами пользователей.

На третьем месте по популярности среди чат-ботов находится Anthropic Claude, который в начале года имел 2,22% трафика, а в марте уже 6,02%. Этот сервис пользуется спросом у корпоративных клиентов и программистов благодаря инструменту Claude Code.

Замыкают пятёрку DeepSeek с долей 3,74% и Grok с результатом 3,44%. Последний также теряет пользователей, поскольку годом ранее у него было 7,03% трафика.

Хотя доля ChatGPT уменьшается, в абсолютном выражении количество пользователей растёт и составляет примерно 900 млн человек в неделю.