Количество одновременно играющих в неё на платформе Steam достигло 205 тысяч человек

Разработчики симулятора пиратской жизни, игры Windrose, рассказали, что за 6 дней её купили более миллиона желающих. При этом стоит помнить о том, что игра пока предлагается лишь в раннем доступе в магазинах Steam и Epic Games Store. Наличие такого большого количества игроков позволяет разработчикам получать отклики и улучшать игру.

Представители студии Kraken Express рассказали, что читают пользовательские обзоры и комментарии, просматривают стримы и счастливы видеть, что игра пользуется столь высоким спросом. Она могла привлечь внимание геймеров в первую очередь разнообразием внутриигровых систем и элементов. Здесь есть одиночный и кооперативный онлайн-режимы, морские сражения, исследования суши, выживание и крафт, сражения от третьего лица, исследования наполненного ресурсами и противниками мира и стильная графика.

В настоящее время игра является самой продаваемой в магазине Steam. По продажам она вошла в число наиболее популярных видеоигр, что показано на графике выше.