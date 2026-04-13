При этом они функционировали в более суровых условиях окружающей среды и некоторые используются до сих пор

Все знают о существовании в Древнем Риме акведуков и городских систем водоснабжения. Между тем задолго до их появления другая цивилизация умела менять ландшафты в более суровых условиях обитания.

Изображение: Журнал прикладных научных исследований

В высокогорьях восточной Анатолии жители Урартского царства IX-VI веков до н. э. почти 2700 лет назад построили обширные сети плотин, водохранилищ и ирригационных каналов. Эти системы оказались настолько долговечными, что функционировали тысячелетиями. Археологические открытия последнего времени дают понять, что эти гидротехнические сооружения могли превосходить по эффективности древнеримские аналоги.

В центре Урартского царства находилось озеро Ван в современной Турции. Эту цивилизацию знают по крепостям и металлообрабатывающим производствам, а её плотины и ирригационные системы были частью скоординированной государственной стратегии развития сельского хозяйства.

Эти сооружения создавались с учётом экологических ограничений данного региона. Годовое количество осадков здесь ограничено, скорость испарения большая, плодородные земли находились в узких долинах. Это требовало прикладывать усилия к орошению земель.

Плотины, искусственные озёра и каналы большой протяжённости позволили превратить пустынные земли в плодородные, позволяя поддерживать городские центры и военные кампании. Некоторые сооружения функционировали на протяжении 2700–2800 лет. Для сравнения, римские и византийские водопроводные системы в этом же регионе часто разрушались под воздействием технических нагрузок.

Урартские инженеры могли обладать передовыми знаниями в сейсмической устойчивости, управлении гидравлическим давлением и технике каменного строительства. Созданные ими плотины были способны выдерживать как землетрясения, так и сезонные наводнения. Этому способствовал в первую очередь высокий уровень развития металлургии. Железные инструменты позволяли эффективно добывать и обрабатывать огромные объёмы камня.

Эти сооружения позднее ремонтировались и повторно использовались средневековыми и османскими инженерами. В некоторых регионах современные ирригационные системы следуют тем же маршрутам, которые были заложены несколько тысячелетий назад.