Она представляет собой свидетельство развитой инженерной системы и государственного управления династии Ся

Информационное агентство Синьхуа сообщает, что исследователи обнаружили в китайской провинции Хэнань сложную систему управления водными ресурсами. Создана она могла быть примерно 4000 лет назад.

Изображение: Институт культурного наследия и археологии провинции Хэнань / Синьхуа

Раскопки велись на участке Ванчэнган в историческом городе Дэнфэн. Было найдено два больших искусственных рва, которые относятся к раннему периоду Ся. Ширина каждого рва составляет около 3 м, длина превышает 120 м. Рвы идут с севера на восток и соединяются с более широким рвом шириной примерно 10 м. Они представляют собой сложную систему водоснабжения, водоотведения и пространственной организации.

Ведущий археолог Ма Лун считает, что однородная структура рвов указывает на высокий уровень инженерной точности. Строительство требовало вывоза тысяч кубометров земли, так что работа велась в больших масштабах.

Ещё исследователи нашли сеть мелких каналов шириной от 30 см до 1 м. Каналы могли быть соединены с жилыми постройками и печами, отвечая за отвод дождевой и сточной воды. Это давало возможность поддерживать санитарные условия жизни.

Изображение: Институт культурного наследия и археологии провинции Хэнань / Синьхуа

Династия Ся считается занимающей уникальное место в истории Китая. Она первой упомянута в древних текстах, но её существование в своё время оспаривали из-за ограниченного числа вещественных доказательств. Открытие водной системы предоставляет такие доказательства в полной мере.

Инженерные сооружения рассказывают также об управлении и социальной структуре. Инфраструктурные проекты требуют централизованной власти, что говорит о высоком уровне развития государства.

Археологи продолжат работать на этом месте и надеются найти дополнительные свидетельства планировки поселений и повседневной жизни. Новые сооружения и артефакты, а также письменные записи могли бы дать более глубокое понимание династии Ся.