Чип 2027 года заметили в базе данных бенчмарка Geekbench

Компания Samsung постепенно улучшает свои позиции на рынке процессоров для мобильных устройств, выпустив в этом году достаточно удачную систему на чипе Exynos 2600. Имеющиеся в нём проблемы должны быть решены в процессоре следующего года Exynos 2700, который заметили в бенчмарке Geekbench.

Изображение: Wccftech / Gemini

В прошлый раз тестировали графический процессор Xclipse 970 в в OpenCL, но не было результатов одноядерного и многоядерного тестирования. Теперь эти результаты есть, и они составляют 2603 и 10350 баллов соответственно. Показатели не самые выдающиеся, но речь идёт о достаточно раннем этапе разработки.

Столь раннее появление тестов говорит о том, что Samsung постарается внести максимум возможных улучшений. Несмотря на наличие сильных сторон в Exynos 2600, были недостатки вроде его энергоэффективности. Пиковое потребление данного процессора достигает 30 Вт. В результате смартфоны серии Galaxy S26 на этом процессоре имеют продолжительность автономной работы на 28% меньше, чем эти же устройства на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Изображение: Geekbench

В новом процессоре Samsung должна задействовать техпроцесс 2 нм GAA 2-го поколения, что повысит производительность и энергоэффективность. Вместо сочетания вычислительных ядер 1+3+6 может применяться кластер 4+1+4+1. Это также должно поспособствовать снижению энергопотребления чипа.

Начало промышленного производства Exynos 2700 ожидается во второй половине 2026 года. Он должен войти в состав смартфонов серии Galaxy S27.