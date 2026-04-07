Рост стоимости тарифов, начавшийся в 2025 году, продолжится из-за роста НДС, расходов на оборудование и модернизацию сетей

В конце 2025 года в России выросли цены на услуги связи. В интервью изданию «Газета.Ru» аналитик «Дом.ру» Сергей Скворцов рассказал, что цены будут расти и в течение 2026 года.

По его словам, анализ средних цен на тарифы со скоростью доступа в интернет от 100 Мбит/с показал, что между декабрём и январём они выросли на 24%. Подорожали и услуги мобильной связи.

Операторы объясняют необходимость увеличивать цены ростом расходов на оборудование, повышенным НДС, необходимостью модернизировать стареющие сети и увеличением прочих издержек.

С 1 сентября в стране может начаться обязательная замена медных сетей на оптоволоконные, что также внесёт вклад в рост стоимости доступа в интернет. Не стоит сбрасывать со счетов и такие проблемы, как оборудование для хранения данных в рамках закона Яровой, стремление к импортозамещению инфраструктуры и рост трафика.

Мобильные операторы в свете блокировок мессенджеров предлагают всё больше тарифных планов с возможностью отправки СМС. Зачастую они идут как бесплатный бонус к другим услугам, но при дальнейшем росте спроса на СМС за них может быть введена поштучная оплата.

Ранее сообщалось, что провайдер «Дом.ру» в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре при расходе более 3 ТБ трафика в месяц снижает скорость доступа в интернет. Пользователям приходится ждать начала следующего месяца или же доплачивать за скорость дополнительно. Пока в трёх городах набралось всего 267 превысивших этот порог абонентов.

Скворцов считает, что более резкого роста стоимости тарифов в 2026 году не случится. По его словам, этому мешает высокий уровень конкуренции на телекоммуникационном рынке. Операторы стремятся удерживать клиентов, зачастую предлагая им выгодные тарифные планы в индивидуальном порядке.