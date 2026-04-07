Предыдущий рекорд экипажа «Аполлона-13» в 400171 км держался на протяжении 54 лет

В 02:07 7 апреля корабль «Орион» из миссии NASA «Артемида-2» обновил продержавшийся 54 года рекорд. В 1972 году корабль «Аполлон-13» отдалился от Земли на 400171 км. Новый рекорд составляет 406771 км, с чем экипаж поздравил руководитель Национального аэрокосмического агентства США.

Апогей «Орион» прошёл без доступа к лазерной и радиосвязи, поскольку находился за обратной стороной Луны. Связи с экипажем не было с 01:44 до 02:25 по Москве. Минимальное расстояние до спутника было достигнуто в 02:02 и составляло 6550 км. Затем на протяжении почти часа экипаж был свидетелем космического солнечного затмения, когда Солнце находилось в тени Луны.

Изображение: NASA и AP

Когда корабль был в наиболее дальней точке от Земли, он двигался со скоростью 8 км/с. При полёте к Земле скорость увеличится до 11 км/с, после чего во время входа в атмосферу двигатели корабля будут заняты торможением и стабилизацией траектории при посадке в Тихий океан. Посадочная капсула должна приводниться 11 апреля.

В 2028 году аналогичный корабль с экипажем, который, скорее всего, отберут в нынешнем году, также отправится к Луне. Его встретит оказавшийся там раньше посадочный модуль, который доставит астронавтов на поверхность спутника, также впервые с 1972 года. Это должно показать, что человечество не утратило навыков полётов на Луну, развив за более чем полвека множество новых технологий.