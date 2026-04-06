Этот недостаток могут компенсировать усовершенствованный графический процессор и обработка ИИ

Компания Qualcomm собирается перевести свои мобильные процессоры на техпроцесс TSMC 2 нм. От подобных шагов обычно ждут заметного прироста скорости CPU и GPU, но, согласно последним слухам, в случае с новыми Snapdragon 8 Elite Gen 6 этого может не случиться. По крайней мере, если смотреть на производительность CPU. У GPU процессора и блока для работы с ИИ новшества должны оказаться более заметные.

Если в нынешнем процессоре пятого поколения Qualcomm применяется сочетание ядер 2 + 6, то в следующий раз она перейдёт на 2 + 3 + 3. Это должно повысить энергоэффективность чипа, позволяя ему достигать тактовой частоты 5 ГГц.

Инсайдер Fixed-focus digital cameras рассказал, что прирост скорости CPU не превысит 20%. При этом графический процессор Adreno 850 станет обладателем повышенного объёма кэша и и обзаведётся поддержкой LPDDR6. У него вырастет на 50%, что в итоге даст прирост игровой производительности.