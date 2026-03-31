Площадь раскопок превышала 900 м², что дало возможности найти целые усадьбы XII века

На регулярно проходящей в Великом Новгороде конференции местного музея-заповедника недавно подводили итоги. Речь шла об археологической экспедиции, самой крупной за минувшие 70 лет, которую проводили на Троицком раскопе XVII с 2022 года. Площадь этого раскопа превышает 900 м2, он находится в историческом центре города. На глубине до 5,6 м исследовали слои от X до XX века.

Изображение: Новгородский музей-заповедник

Результатом стало обнаружение свыше 300 сооружений, которые рассказали об истории городской застройки. Археологи нашли примерно 19 тысяч предметов обихода. Большой интерес представляют 43 грамоты из бересты, множество печатей, в том числе княжеских, редкие встречающиеся произведения искусства, торговые и ремесленные предметы. Найдена византийская иконка с остатками позолоты, что для местной археологии стало редчайшим случаем.

В слоях времён социальной нестабильности фиксировалось увеличение относящихся к военному делу предметов, а число объектов повседневного быта уменьшалось. Если в глубоких слоях находили больше византийских монет, то позднее доминировала западноевропейская валюта. Предметы христианства в верхних слоях при углублении раскопок менялись на языческие.

Слои X–XI веков позволили больше узнать о появлении города. Помимо славянских предметов, здесь были вещи скандинавского и финно-угорского происхождения.

Были найдены усадебные комплексы XII века в хорошем состоянии, говорящие о высоком социальном статусе живших в них людей. К XII веку относятся наиболее яркие находки, в том числе связанные с письменностью и ювелирные изделия.

В очередной раз были подтверждены международная важность средневекового Новгорода. Об этом говорит обнаружение товарных пломб из Западной Европы, сосудов из стекла и амфор.

Все найденные предметы будут отреставрированы и выставлены в музее.