Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 спустя 9 месяцев после релиза опережает по темпам продаж Switch первого поколения на 45%

Аналитик Мэт Пискателла выпустил ежемесячный отчёт о продажах игрового программного обеспечения на территории США. По итогам февраля самой продаваемой игрой оказалась Resident Evil Requiem.

По сравнению с февралём предыдущего года расходы на видеоигры остались примерно на прежнем уровне. Основной вклад вносят сервисы с подпиской, такие как Xbox Game Pass, PlayStation Plus и Nintendo Switch Online. Доходы от этих подписок выросли за год на 27%.

Расходы на игровое оборудование за год выросли на 22%. Самой продаваемой консолью стала PlayStation 5, тогда как Nintendo Switch 2 спустя 9 месяцев после релиза разошлась в количестве на 45% больше, чем Switch первого поколения за этот же промежуток времени.

От марта можно ждать более успешных финансовых результатов, поскольку выходит больше крупных игр. Среди уже появившихся можно назвать Slay the Spire 2, Crimson Desert, Marathon, Pokémon Pokopia, Death Stranding 2.