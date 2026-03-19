Археологи обнаружили яркий фрагмент византийской истории

В национальном парке Ницана в израильской пустыне Негев археологи из Университета Бен-Гуриона нашли церковь возрастом 1400 лет, украшенную изощрёнными мозаиками. Это шестая найденная в этом регионе церковь, что ещё раз напоминает о том, что это место в своё время было важным логистическим центром христианского мира.

Во времена Византии поселение являлось важным пунктом паломничества для тех, кто направлялся из Святой земли в монастырь Святой Екатерины на Синае. Ницана была последней остановкой перед пустынной дорогой, что позволило ей стать процветающим местом. Хотя население составляло всего 2000 человек, наличие как минимум шести церквей указывает на их создание в первую очередь для огромного потока паломников.

Последняя из найденных церквей выделяется художественным исполнением. Её полы покрыты геометрическими цветочными узорами в виде мозаики, сохранившейся под песками пустыни, несмотря на прошедшие 14 веков.

Была найдена надпись, которая указала на завершение строительства церкви в 601 году нашей эры.

Это место может считаться легендарным. Столетие назад британский исследователь, известный как Лоуренс Аравийский, и археолог Леонард Вулли задокументировали эту церковь. Это было сделано после того, как османские власти раскопали руины и при этом частично повредили их.

Используя сделанные 100 лет назад эскизы и современные технологии, удалось найти утерянный мозаичный пол. Помимо этого пола, были найдены приют для паломников, баня и древние надписи путешественников из стран вроде Грузии и Армении.