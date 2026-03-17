Благодаря этому стало известно, что люди жили в пустынях Северной Аравии ещё в эпоху позднего ледникового периода

Комиссия по наследию Саудовской Аравии рассказала о результатах раскопок на археологическом памятнике Сахут. Он располагается на южной окраине пустыни Нефуд, между горами Арнан и Аль-Мисма.

В статье в журнале Nature рассказывается о следах связанных с натуфийской культурой сообществ. Об этом доисторическом обществе ранее было известно главным образом по находкам в Леванте.

Раскопки выявили несколько культурных слоёв со следами деятельности человека. Были найдены каменные орудия и артефакты группы охотников-собирателей. Было установлено, что люди обитали здесь примерно 13500 лет назад, в эпоху эпипалиолита. В те времена многие сообщества на Ближнем Востоке начинали переходить к оседлым формам жизни.

Открытие ставит под сомнение прежние представления об ограниченной населённости пустынь Северной Аравии в доисторическую эпоху. Среди сделанных находок можно отметить хельванские пластины. Это небольшие и искусно изготовленные каменные орудия, которые применялись как наконечники стрел или составные элементы оружия охотников. Они указывают на высокий уровень технических навыков обитателей поселения.

Были найдены следы более позднего этапа заселения этой территории, от 10300 до 8700 лет назад, в эпоху раннего голоцена. Плотность поселений в те времена выросла, технологии изготовления каменных орудий продолжали развиваться. Таким образом, Северная Аравия на протяжении тысячелетий являлась регионом активной человеческой деятельности.

Были изучены фрагменты обсидиана, который применялся для изготовления некоторых орудий. Геохимический анализ показал происхождение вулканического стекла из района примерно в 190 км к югу от Сахута. Из этого делается вывод о том, что сообщества могли поддерживать сети дальнего обмена материалами.

Раскопки показали связь между человеческими поселениями и наскальным искусством. Были найдены инструменты для резьбы и наскальные изображения верблюдов и людей в натуральную величину. Учёные полагают, что уже тысячи лет назад творческое самовыражение было не чуждо жителям данного региона.