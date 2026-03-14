Цены на карты AMD в Стране восходящего солнца продолжают снижаться, в первую очередь на модель RX 9070 XT

Если видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 продолжают покупать, то спрос на модели AMD на архитектуре RDNA 4 с ростом цен сократился. Цены на эти карты устремились вверх в ноябре и начале декабря 2025 года в большинстве стран мира. До пиковых значений они добрались в конце января нынешнего года. Рост в некоторых странах достигал 30–40%, в результате чего карты Radeon стали меньше покупать.

Изображение: Grok

Так произошло и в Японии, поэтому AMD начала снижать цены. Карта Radeon RX 9070 X пользуется наибольшим спросом на архитектуре RDNA 4, из-за чего в январе она подорожала в Японии до $876 в пересчёте с местной валюты. Это было на 30–35% дороже по сравнению с ценой в ноябре. В феврале стоимость начала снижаться, и сейчас она добралась до уровня $682.

Также подешевели карты Radeon RX 9070 и RX 9060 XT. В то же время карты RTX 50 не дешевеют, а в начальной и средней ценовой категории даже дорожают.