Не исключено появление подобной связи в будущих часах Samsung Galaxy Watch

Анонсировав линейку смартфонов Galaxy S26, компания Samsung не сказала явно о том, есть ли в них поддержка спутниковой связи, готовой прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях. Спустя пару дней после анонса Samsung рассказала, что аппараты S26 поддерживают подобную связь в трёх регионах. Речь идёт о Европе, Северной Америке и Японии.

В Европе спутниковая связь будет на смартфонах Samsung у операторов Virgin Media O2, Orange в Испании и Vodafone. В Японии партнёрами Samsung являются операторы мобильной связи NTT Docomo, KDDI и SoftBank, а также она будет у пользователей Rakuten Mobile.

В Стране восходящего солнца у Samsung уже есть опыт предоставления подобной услуги. Там отправка текстовых сообщений и оповещений о цунами предлагается на моделях от Galaxy S22 и на некоторых аппаратах Galaxy A у оператора KDDI с 2025 года.

В Северной Америке Samsung работает с оператором AT&T. У оператора T-Mobile имеется сервис на основе Starlink, который также с 2025 года позволяет передавать текст и данные на некоторых аппаратах Galaxy S и Galaxy A. В сети Verizon поддерживаются Galaxy S25 и более современные модели.

Samsung в будущем обещает расширить поддержку спутниковой связи на большее число категорий продуктов. Это может означать, что связь появится на часах Galaxy Watch.