Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Samsung работает над обновлённой версией стилуса S Pen
Южнокорейский производитель не собирается отказываться от его использования в будущих мобильных устройствах

Выпустив смартфон Galaxy S25 Ultra, компания Samsung убрала из его стилуса S Pen поддержку стандарта беспроводной связи Bluetooth. Некоторые надеялись увидеть возвращение Bluetooth в стилусе Galaxy S26 Ultra, но этого не случилось. В результате появились опасения относительно того, что в аппаратах Galaxy S Ultra будущих поколений Samsung может полностью отказаться от стилуса.

Главный операционный директор мобильного подразделения Samsung в интервью Bloomberg развеял эти опасения, рассказав о работе над новой версией S Pen. Усовершенствование технологии потребует также новой структуры дисплея. Не исключено, что речь идёт о стандарте USI 2.0 или более современных.

Может быть интересно

Изображение: GrokЕсли этот стандарт будет взят на вооружение, исчезнут помехи для работы беспроводной зарядки по стандарту Qi2 или более современных. Это позволит в будущих устройствах наряду со стилусом использовать магниты беспроводной зарядки.

Стилусы с поддержкой USI 2.0 способны поддерживать экраны со встроенными ячейками, наклон, 16 млн цветов, 4096 степеней чувствительности к нажатию и беспроводную зарядку посредством стандарта NFC.

#смартфоны #samsung #стилусы
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
5
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
1
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
1
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
+
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
+
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
+
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
6
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
Мишустин сообщил о запуске в России производства лайнера Ту-214
+
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26 с почти единственным новшеством в виде выросших цен
1
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
PCGH протестировали более 20 видеокарт от GTX 980 Ti до RTX 5090 в Resident Evil Requiem
1
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
18
УАЗ «Патриот» с новым 2.0-литровым турбомотором успешно завершил зимние калибровочные испытания
6
Блогер сравнил примеры фотографий Galaxy S26 Ultra и S25 Ultra
+
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
+
Газета.ru: Россиян предупредили о подорожании шаурмы до 320 рублей
12
Саграда Фамилия стала самой высокой церковью в мире спустя 144 года строительства
1
Телефонные мошенники всё чаще просят назвать последние цифры своего номера вместо кодов из SMS
+

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
17
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
20
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
3

Сейчас обсуждают

Alex PAW
16:19
потому что нищеброд?
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Никита Абсалямов
16:10
Мнение как известно что... есть у всех... Я предпочитаю знания, и ими делюсь... заметьте бесплатно.
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Snooper
16:03
Тоже был такой брал для обзора в АРМЕ, сменил на QHD и только рад - деталей прибавилось ощутимо - на дистанции гораздо лучше распознаются объекты
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Bamboliny
15:49
Смотрю, вы склонны искажать факты, так что ремарочка: я подтвердил НЕ истинность вашего комментария, а лишь свое собственное видение ситуации, что и подчеркнул в тексте. Если же вы видите в моем комме...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
NuclearMissionJam
15:41
Судя по тому, что ты песни поешь - тебе весело. А весело потому, что у обладателей пс5 первое апреля каждый день, верно?
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
Никита Абсалямов
15:36
Я определился ещё в первом своём комментарии... ничего нового вы к нему увы не добавили, а лишь подтвердили его истинность.
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Garthar
15:29
На самом деле нет. Есть смысл переходить только под определенные задачи, типа тех же симуляторных игр или дизайна. Обычный казуальный пользователь врот оф танкс и экселя разницы не увидит. Там больше ...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Garthar
15:26
Лол, чувак с такой логикой ты зачем вообще живешь то? Прикинь ты всеравно сдохнешь. Самое забавное что нытик в данном случае именно ты.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Garthar
15:25
Если ты для экселя покупаешь QHD моник то у меня для тебя плохие новости.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
mover
15:22
"Работает гаджет на One UI 8.5, основанной на Android 6.5." Серьезно?
Xiaomi подтвердила мировой релиз третьего смартфона Leica Leitzphone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter