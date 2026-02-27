Южнокорейский производитель не собирается отказываться от его использования в будущих мобильных устройствах

Выпустив смартфон Galaxy S25 Ultra, компания Samsung убрала из его стилуса S Pen поддержку стандарта беспроводной связи Bluetooth. Некоторые надеялись увидеть возвращение Bluetooth в стилусе Galaxy S26 Ultra, но этого не случилось. В результате появились опасения относительно того, что в аппаратах Galaxy S Ultra будущих поколений Samsung может полностью отказаться от стилуса.

Главный операционный директор мобильного подразделения Samsung в интервью Bloomberg развеял эти опасения, рассказав о работе над новой версией S Pen. Усовершенствование технологии потребует также новой структуры дисплея. Не исключено, что речь идёт о стандарте USI 2.0 или более современных.

Изображение: GrokЕсли этот стандарт будет взят на вооружение, исчезнут помехи для работы беспроводной зарядки по стандарту Qi2 или более современных. Это позволит в будущих устройствах наряду со стилусом использовать магниты беспроводной зарядки.

Стилусы с поддержкой USI 2.0 способны поддерживать экраны со встроенными ячейками, наклон, 16 млн цветов, 4096 степеней чувствительности к нажатию и беспроводную зарядку посредством стандарта NFC.