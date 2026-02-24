Сайт Конференция
Платформа Steam запустила зимний фестиваль «Играм быть» с доступом к демоверсиям для сотен игр
В 2026 году мероприятие проходит с 23 февраля по 21:00 2 марта по московскому времени

Компания Valve, которой принадлежит самый популярный в мире магазин видеоигр Steam, на протяжении нескольких последних лет проводит в нём фестиваль под названием «Играм быть». В этом году зимний фестиваль стартовал 23 февраля и будет продолжаться вплоть до 2 марта. Окончание данного мероприятия запланировано на девять часов вечера по московскому времени.

Суть данного мероприятия в том, чтобы геймеры смогли получить доступ к нескольким сотням демонстрационных версий будущих видеоигр. В Steam для этого есть специальная страница. Игры на ней разделены на категории в зависимости от жанра, поджанра, атмосферы, визуального стиля и других параметров.

Желающие ознакомиться с перечнем игр, представленных в виде демоверсий до 2 марта, могут обратить внимание на опубликованный трейлер, содержащий кадры из этих игр.

Изображение: ValveСреди представленных игр можно назвать карточный роглайк Vampire Crawlers, приключенческий хоррор Cthulhu: The Cosmic Abyss, платформер Denshattack! с управлением поездом, симулятор реновации опустевших квартир Hozy, трёхмерный платформер Super Meat Boy 3D и карточную стратегию для любителей английского футбола 1980-90-х годов.

Представители Valve считают, что мероприятие полезно не только для геймеров, но и для разработчиков. Последние смогут на основе полученной обратной связи внести изменения в свои игры, а также привлечь потенциальных покупателей.

Следующий фестиваль запланирован на 15-22 июня.

#игры #steam #valve #видеоигры
Источник: stopgame.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter