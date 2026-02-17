Вместо попытки оформить ОСАГО на сайтах разных страховщиков или похода в их офисы можно будет делать это в одном месте

Издание «Коммерсант» рассказало о появлении в России возможности приобретать договоры ОСАГО на портале Госуслуги. Журналисты ссылаются на поправки к закону, которые были внесены по инициативе правительства РФ и Банка России.

Пока речь идёт не о любом владельце транспортных средств на территории России, а только о водителях такси и мотоциклистах. Считается, что именно они испытывают максимум затруднений при попытках приобрести ОСАГО в страховых компаниях. На Госуслугах процесс оформления будет использовать сведения о транспортном средстве и страхователе из его аккаунта. До настоящего момента на Госуслугах можно было лишь получить возмещение по страховому случаю.

Может быть интересно

Изображение: Госуслуги

После оплаты договор будет считаться заключённым сразу, а в действие он будет вступать в силу через трое суток. Выбрать на Госуслугах можно будет любого страховщика, который не сможет отказать водителю в оформлении полиса. Цена на приобретение ОСАГО у всех страховщиков на Госуслугах будет одинаковой. К тому же приобрести его можно будет без получения дополнительных услуг, вроде страхования жизни для владельцев мотоциклов.

Не обошёлся этот метод оформления и без недостатков, поскольку по умолчанию ОСАГО будет рассчитываться по максимальной базовой ставке страхового тарифа для выбранного типа транспорта. Это и другие моменты сделают покупку полиса на Госуслугах более дорогой по сравнению с оформлением на сайте или в офисе страховой компании.

По мнению аналитиков, это новшество позволит страховщикам зарабатывать больше за счёт простоты оформления. С другой стороны, может возникнуть перекос, когда какая-то одна страховая компания получит слишком большое количество относящихся к более высокой степени риска страхователей.