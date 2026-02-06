В аппарате следующего года южнокорейский производитель может обойтись без широкого выреза на экране и при этом усилить безопасность

10 лет назад южнокорейский производитель Samsung в составе смартфонов серии Galaxy S8 представил разблокировку при помощи сканирования радужной оболочки глаза. Данный механизм защиты продержался на протяжении всего двух лет, после чего были выпущены смартфоны Galaxy S10 без рамок вокруг экрана, что означало отсутствие места для компонентов сканера. Быть может, в смартфонах следующего года Galaxy S27 Ultra Samsung снова представит вспомогательный метод защищённой разблокировки устройства.

Инсайдер @phonefuturist сообщает, что ведётся работа над функциональностью под названием Polar ID. Разработчиком этой технологии является компания Metalenz, технологии которой способны извлекать данные из изображений. Эти данные включают в себя сведения о чертах лица и состоянии тканей человека, что важно при биометрической аутентификации.

Изображение: аккаунт @phonefuturist в X/Twitter

В системе Polar ID применяется рассеянный световой луч, тогда как источником света служит сенсор Samsung ISOCELL Vizion 931. Такая система умеет распознавать даже наиболее сложные трёхмерные маски и инструменты подмены, что обеспечивает степень защиты данных. Она справляется с работой при любом освещении, при этом ей не требуется вспышка экрана. В результате уровень безопасности может оказаться даже выше, чем в Face ID от компании Apple.

Другим достоинством этой системы является её компактный дизайн. Она занимает крайне мало места, в том числе под экраном. Это позволит не делать вырез для передней камеры большим по размеру, чем он есть сейчас в аппаратах Samsung Galaxy.

В результате обладатели устройства получат возможность выбирать между сканированием отпечатков пальцев и трёхмерной лицевой разблокировкой. Последняя может пригодиться, когда руки мокрые или грязные.