В Греции нашли инструменты из ольхи и ивы или тополя со следами рубки и резьбы

Если верить последнему открытию, люди научились создавать орудия труда из древесины на 40 тысяч лет раньше, чем предполагалось ранее. Это открытие было сделано на археологическом участке Маратуса 1 в центральном Пелопоннесе Греции специалистами из университета Рединга во главе с Аннемике Милкс (Annemieke Milks). Они обнаружили на деревянных инструментах из ольхи и ивы или тополя возрастом 430 тысяч лет следы рубки и резьбы, что свидетельствует о попытках людей придать им форму.

Кроме деревянных орудий труда, исследователи обнаружили каменные орудия, останки слона и ряда других животных. В этом месте когда-то располагалось озеро, поэтому оно считается местом разделки животных среднего плейстоцена, что означает обширный промежуток времени от 774 тысяч лет до 129 тысяч лет назад.

Изображение: GrokСредний плейстоцен палеоантропологи называют критически важным этапом эволюции человека, когда развивались всё более сложные модели поведения. Именно к этому периоду относятся наиболее ранние достоверные свидетельства осознанного технологического использования растений.

Один из найденных инструментов из ольховой древесины не просто целенаправленно изготовили, но и активно применяли его, копая землю на берегу озера или убирая с деревьев кору. Второй инструмент с признаками обработки человека меньше по размеру и мог применяться в процессе изготовления каменных орудий, пишет Popular Mechanics со ссылкой на PNAS.

По словам учёных, это первые открытия подобного рода на территории юго-восточной Европы. Чуть раньше в Замбии был найден кусок дерева, который люди использовали примерно 476 тысяч лет назад, но это был не инструмент для работы, а строительный материал. Наиболее древние находки именно орудий руда сделаны на территории Великобритании, Германии и Китая. В их число входили оружие, палки для копания земли и рукоятки инструментов.