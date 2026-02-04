Если верить последнему открытию, люди научились создавать орудия труда из древесины на 40 тысяч лет раньше, чем предполагалось ранее. Это открытие было сделано на археологическом участке Маратуса 1 в центральном Пелопоннесе Греции специалистами из университета Рединга во главе с Аннемике Милкс (Annemieke Milks). Они обнаружили на деревянных инструментах из ольхи и ивы или тополя возрастом 430 тысяч лет следы рубки и резьбы, что свидетельствует о попытках людей придать им форму.
Кроме деревянных орудий труда, исследователи обнаружили каменные орудия, останки слона и ряда других животных. В этом месте когда-то располагалось озеро, поэтому оно считается местом разделки животных среднего плейстоцена, что означает обширный промежуток времени от 774 тысяч лет до 129 тысяч лет назад.
Средний плейстоцен палеоантропологи называют критически важным этапом эволюции человека, когда развивались всё более сложные модели поведения. Именно к этому периоду относятся наиболее ранние достоверные свидетельства осознанного технологического использования растений.
Один из найденных инструментов из ольховой древесины не просто целенаправленно изготовили, но и активно применяли его, копая землю на берегу озера или убирая с деревьев кору. Второй инструмент с признаками обработки человека меньше по размеру и мог применяться в процессе изготовления каменных орудий, пишет Popular Mechanics со ссылкой на PNAS.
По словам учёных, это первые открытия подобного рода на территории юго-восточной Европы. Чуть раньше в Замбии был найден кусок дерева, который люди использовали примерно 476 тысяч лет назад, но это был не инструмент для работы, а строительный материал. Наиболее древние находки именно орудий руда сделаны на территории Великобритании, Германии и Китая. В их число входили оружие, палки для копания земли и рукоятки инструментов.