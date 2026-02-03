Уменьшение объёма воды в озёрах Африки облегчило формирование громадного разлома под землёй

Несколько тысяч лет назад Восточная Африка представляла собой намного более пригодные для жизни земли, чем в наши дни. Африканский влажный период длился 9600–5300 лет назад, когда жизнь здесь процветала. Найденные в Сахаре наскальные рисунки подтверждают это, демонстрируя многочисленных животных, пьющих воду у берегов рек и озёр. Неудивительно, что именно в те дни зарождалась египетская цивилизация, одна из наиболее значительных цивилизаций Древнего мира.

С тех пор климат Восточной Африки становится всё более засушливым. Разломы в Восточно-Африканской рифтовой зоне углубляются, и в результате Восточная Африка отделяется от остальной суши.

Геолог, физик и почётный профессор Колумбийского университета Кристофер Шольц (Christopher Scholz) со своими коллегами изучил озеро Туркана в Кении длиной 250 км, шириной 30 км и глубиной до 120 м. Масштаб достаточно внушительный, но это лишь бледная тень того, каким озером оно было несколько тысячелетий назад. Подобный огромный объём воды давит на земную кору, что замедляет движение тектонических разломов. Компьютерное моделирование показывает, что по мере высыхания подобных озёр движение внутри разломов усиливается, рассказывает Popular Mechanics со ссылкой на журнал Nature.

Озеро Туркана и находящиеся неподалёку озёра Малави и Танганьика находятся над сложными системами разломов. Разломы стали результатом расхождения тектонических плит под Восточно-Африканской рифтовой системой. Анализ осадочных пород со дна озера Туркана показал, что уровень воды резко упал в конце влажного периода. Сейсмическая активность вулкана Южного острова озера Туркана выросла. По причине нехватки воды усилилась декомпрессия мантии под вулканом, стало плавиться больше горных пород, которые просачивались в магматическую камеру. Это дополнительно усилило тектоническую активность разломов, от которой и дальше ждут роста.

Ежегодно Восточная Африка отделяется от остальной части континента примерно на 6,35 мм. Когда Сомалийская тектоническая плита на востоке отойдёт от Нубийской плиты на западе достаточно далеко, между ними будет океан. Озеро Туркана увеличивало скорость этого тектонического разделения на 3% в год на протяжении последних пяти тысяч лет.