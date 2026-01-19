Медианная стоимость аппаратов равнялась 25 309 рублей, по количеству продаж лидировала Redmi, а по доходу от них не было равных Apple

Согласно оценкам представителей розничной сети М.Видео, по итогам 2025 года российский рынок смартфонов стал меньше на 19–25%. За 12 месяцев было реализовано 24,2 млн смартфонов, совокупная цена которых составила 588 млрд рублей. Годом ранее было продано на 5,6 млн аппаратов больше, то есть 29,8 млн экземпляров. Заработать на них удалось на 132 млрд рублей больше, а именно 720 млрд рублей.

Аналитики видят несколько причин спада продаж смартфонов в России. Первое место в списке этих причин занимает рост цен ввиду высокой ключевой ставки Центрального банка. Также роль играет тот факт, что падает спрос на смартфоны и на мировом рынке. Причиной этого явления является увеличение сроков использования смартфонов. Купив аппарат один раз, люди дольше прежнего не меняют его на новый. В смартфонах последних поколений производители не предложили никаких революционных новинок, ради которых стоило бы менять свой исправный смартфон на более современный.

В прошлом году медианная цена смартфона в России равнялась 25 309 рублей, что означает снижение на 4% за год. Из этого можно сделать вывод о том, что при увеличении роста цен покупатели перешли на более дешёвые модели.

По количеству проданных устройств лидирует бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, он занимает на российском рынке 18%. 12% рынка приходится на аппараты Samsung, 11% имеют Tecno и realme.

Если же смотреть по деньгам, за счёт высокой стоимости аппаратов iPhone больше всех зарабатывает Apple. Её доля в денежном выражении составила 27% против 21% у Samsung. Доля Redmi равняется 11%, а Tecno — 7%.

Статистика оператора мобильной связи МТС ранее рассказала, что максимальный рост продаж наблюдался среди смартфонов ценовой категории 20–40 тысяч рублей. Этот сегмент рынка вырос на 2% до 20% по количеству проданных экземпляров и до 22% по доходу от продаж. При этом чаще всего продолжают покупать смартфоны дороже 10 000 рублей. Таким устройствам отдают предпочтение более трети покупателей.