Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
М.Видео: в 2025 году рынок смартфонов в России сократился на четверть
Медианная стоимость аппаратов равнялась 25 309 рублей, по количеству продаж лидировала Redmi, а по доходу от них не было равных Apple

Согласно оценкам представителей розничной сети М.Видео, по итогам 2025 года российский рынок смартфонов стал меньше на 19–25%. За 12 месяцев было реализовано 24,2 млн смартфонов, совокупная цена которых составила 588 млрд рублей. Годом ранее было продано на 5,6 млн аппаратов больше, то есть 29,8 млн экземпляров. Заработать на них удалось на 132 млрд рублей больше, а именно 720 млрд рублей.

Аналитики видят несколько причин спада продаж смартфонов в России. Первое место в списке этих причин занимает рост цен ввиду высокой ключевой ставки Центрального банка. Также роль играет тот факт, что падает спрос на смартфоны и на мировом рынке. Причиной этого явления является увеличение сроков использования смартфонов. Купив аппарат один раз, люди дольше прежнего не меняют его на новый. В смартфонах последних поколений производители не предложили никаких революционных новинок, ради которых стоило бы менять свой исправный смартфон на более современный.

В прошлом году медианная цена смартфона в России равнялась 25 309 рублей, что означает снижение на 4% за год. Из этого можно сделать вывод о том, что при увеличении роста цен покупатели перешли на более дешёвые модели.

По количеству проданных устройств лидирует бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, он занимает на российском рынке 18%. 12% рынка приходится на аппараты Samsung, 11% имеют Tecno и realme.

Если же смотреть по деньгам, за счёт высокой стоимости аппаратов iPhone больше всех зарабатывает Apple. Её доля в денежном выражении составила 27% против 21% у Samsung. Доля Redmi равняется 11%, а Tecno — 7%.

Статистика оператора мобильной связи МТС ранее рассказала, что максимальный рост продаж наблюдался среди смартфонов ценовой категории 20–40 тысяч рублей. Этот сегмент рынка вырос на 2% до 20% по количеству проданных экземпляров и до 22% по доходу от продаж. При этом чаще всего продолжают покупать смартфоны дороже 10 000 рублей. Таким устройствам отдают предпочтение более трети покупателей.

#россия #смартфоны #apple #samsung #xiaomi #realme #redmi #tecno #мтс #м.видео
Источник: hi-tech.mail.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
21
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
1
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
11
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
+
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
4
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
2
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Phys.org: Ученые впервые сняли в реальном времени движение электронов при разрыве связей
1
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
1
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
+
Moto Watch поступят в продажу с 23 января
+
ВВС США задействовали новый вертолёт MH-139A Grey Wolf для сопровождения машин с МБР
+
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
3

Популярные статьи

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
5
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+

Сейчас обсуждают

Александр Мухин
14:49
А с чего бы оно не позволяло? Чип относительно небольшой, 5-нм техпроцесс уже отработанный.
AMD планирует сократить производство видеокарт RX 9070 ради увеличения поставок RX 9070 XT
Johan_WTF
14:37
Ну если количество годных кристаллов позволяет то почему нет?
AMD планирует сократить производство видеокарт RX 9070 ради увеличения поставок RX 9070 XT
Мистер правдоруб
14:28
Идут США нах, есть ChangXin Memory Technologies! С озоном проще в китае купить и не парится, Трамп пусть своим наркоманам продает!
Tom's Hardware: AMD обещает сдерживать цены на видеокарты для геймеров
corsi
13:42
Ну да, только из-за санкций Трампа - дороже еще в 2 раза
США планируют ввести 100-процентные тарифы на импорт чипов памяти
Китя.
13:30
Еще -20 акков дедуль ульяновский на отшибе живешь. продолжай или всё сдулся.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
deema35
13:14
Всю память скупят дата центры для ИИ.
США планируют ввести 100-процентные тарифы на импорт чипов памяти
Эдуард Кузнецов
13:09
20/80. Это еще Эдгар По посчитал. Но это не всегда одни и те же люди. В разных областях бывают несовпадения.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Эдуард Кузнецов
13:02
У мня такой в офисе пылится, с 290х. Хорошая парочка... была когда-то. Хотя... в шкафу, где-то есть Вега 64, интересно за сколько, в новых реалиях, это всё можно толкнуть. Никогда таким не занимался, ...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Шинбулаев Руслан
12:57
Всем минусовальщикам сразу отвечаю, я исхожу из того что я играл в некоторые игры из того списка и на худших сборках, на 1650 видяхе. Также в системных требованиях значится RTX 3080/4080 как рекомендо...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Леон Брусиловский
12:53
Можно проще поставить ее через скрипт установки который сам же и собираешь без риска постановки майнера
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter