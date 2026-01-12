В магазинах цена на память DDR5 такого объёма сейчас превышает 40 000 руб

Известный в рунете под ником VIK-on специалист Виктор Веклич решил применить свои инженерные навыки в непростые времена дефицита оперативной памяти и её заоблачной стоимости. Комплекты памяти DDR5 общим объёмом 32 ГБ, которые не далее как минувшим летом стоили чуть больше 6 000 руб, в настоящее время в крупных магазинах России можно приобрести по ценам от 42 000 руб и более. Не все хотят и не все могут позволить себе подобную переплату в 35 000 руб, поэтому некоторые умельцы начинают брать ситуацию в свои руки.

В данном случае стоимость каждой планки памяти объёмом 32 ГБ составила 17 015 руб. Компьютер с этой памятью никаких проблем в работе не имел, в том числе нормально справляясь с видеоиграми.

Информация об этом инженерном достижении добралась до популярного технологического сайта Videocardz. В интервью Виктор рассказал, что компоненты для самостоятельной сборки оперативной памяти приобретались с рук или на маркетплейсах. Чипы памяти были позаимствованы со старых планок памяти SO-DIMM. Стоимость печатных плат с разводкой под DDR5 составила примерно 600 руб, а радиаторы обошлись в 415 руб.

Процесс сборки в умелых руках выглядит достаточно просто, но повторить его сможет далеко не каждый. К тому же для успешного выполнения этой миссии требуется наличие определённого оборудования.

Пока для ознакомления доступны только фотографии, но когда будет собрано больше модулей памяти, должно быть опубликовано и видео процесса сборки.