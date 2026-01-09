Google расширяет использование ИИ в почтовом сервисе, но позволит отключать его и обещает не использовать персональные данные для обучения моделей

Компания Google на этой неделе поделилась своим видением будущего почтового сервиса Gmail. В его состав войдут такие функции искусственного интеллекта, как AI Overview в поиске и AI Inbox. Сообщается также, что количество ежемесячно активных пользователей сервиса превышает 3 млрд человек.

Как и на сайте google.com, AI Overview в поиске Gmail позволит получать ответы от искусственного интеллекта. Это даст возможность избежать необходимости открывать одно или множество писем в поиске ответа на свои вопросы. В строке поиска будет подсказка «Получить ответы от Gmail».

Задавать вопросы можно будет на разговорном языке, без необходимости подбирать ключевые слова. Сервис будет давать ссылки на письма, из которых предоставил ответы. Функциональность AI Overview будет предлагаться подписчикам платных тарифов Google AI Pro и Ultra. Сводки на основе искусственного интеллекта становятся доступными для всех пользователей сервиса Gmail.

Новая функциональность Proofread будет отвечать за улучшенную проверку грамматики, тона и стиля письма. Здесь не просто ищутся опечатки, но и рассматривается структура письма. Ошибки подчёркиваются, выдаются предложения поменять набор слов, сделать предложение проще, устранить орфографические ошибки или превратить текст в более лаконичный. Поначалу данная функциональность будет доступна в веб-версии сервиса подписчикам AI Pro и Ultra.

Рядом со списком писем будет отображаться раздел AI Inbox. В нём будет отображаться новая иконка «Входящие». Раздел «Предложенные задачи» будет показывать действия, которые необходимо выполнить, вроде оплаты счетов. При необходимости можно посмотреть подробную информацию и сами письма, из которых она взята. Также будут отображаться темы, которые не требуют немедленных действий.

Вся описанная функциональность работает на основе Gemini 3. Google обещает, что контент из почты не будет применяться для обучения моделей искусственного интеллекта. Отключить ИИ-функции можно в любое время.