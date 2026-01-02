Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
ASUS не планирует в 2026 году выпускать новых смартфонов серий ROG и Zenfone
Компания может уйти с рынка смартфонов из-за стоимости памяти и её дефицита

Есть прогнозы, согласно которым стоимость компонентов смартфонов в 2026 году может вырасти на 25%, в первую очередь из-за оперативной памяти. У большинства производителей Android-устройств прибыльность и без того была невелика, поскольку зарабатывают на рынке смартфонов в первую очередь Apple и Samsung.

Компаниям вроде ASUS приходится сражаться за оставшиеся крохи. Чипы памяти 12 ГБ LPDDR5X сейчас стоят $70 вместо прежних $25-$29, от процессора следующего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro также ждут заметного роста цены. Быть может, в свете этого ASUS не видит смысла продолжать борьбу, особенно с учётом её малозначительной доли рынка.

Слухи об уходе ASUS с рынка смартфонов появляются не впервые. В 2023 году сообщалось, что она перестанет выпускать аппараты Zenfone. Тогда слухи оказались ложными, но сейчас ситуация серьёзнее. Уважаемые издания Economic Daily News и DigiTimes рассказали, что ASUS уведомила деловых партнёров, что новых смартфонов в этом году не будет. Послепродажное обслуживание уже проданных смартфонов сохранится.

Ранее ASUS объявила о росте цен на некоторые свои продукты с 5 января.

#смартфоны #apple #samsung #asus #android #оперативная память #snapdragon #rog #lpddr5x #zenfone #digitimes
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter