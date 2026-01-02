Компания может уйти с рынка смартфонов из-за стоимости памяти и её дефицита

Есть прогнозы, согласно которым стоимость компонентов смартфонов в 2026 году может вырасти на 25%, в первую очередь из-за оперативной памяти. У большинства производителей Android-устройств прибыльность и без того была невелика, поскольку зарабатывают на рынке смартфонов в первую очередь Apple и Samsung.

Компаниям вроде ASUS приходится сражаться за оставшиеся крохи. Чипы памяти 12 ГБ LPDDR5X сейчас стоят $70 вместо прежних $25-$29, от процессора следующего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro также ждут заметного роста цены. Быть может, в свете этого ASUS не видит смысла продолжать борьбу, особенно с учётом её малозначительной доли рынка.

Слухи об уходе ASUS с рынка смартфонов появляются не впервые. В 2023 году сообщалось, что она перестанет выпускать аппараты Zenfone. Тогда слухи оказались ложными, но сейчас ситуация серьёзнее. Уважаемые издания Economic Daily News и DigiTimes рассказали, что ASUS уведомила деловых партнёров, что новых смартфонов в этом году не будет. Послепродажное обслуживание уже проданных смартфонов сохранится.

Ранее ASUS объявила о росте цен на некоторые свои продукты с 5 января.