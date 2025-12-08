Южнокорейский производитель стремится извлечь из сложившейся ситуации максимальную выгоду

Дефицит памяти продолжает бить рекорды и комплекты памяти, которые летом стоили чуть более 6 000 руб, сейчас предлагается приобретать за 42 000, так что подорожание за полгода оказалось семикратным. Это явно не предел и есть прогнозы, согласно которым ситуация не станет лучше в ближайшие два года.

Издание DigiTimes сообщает, что один из крупнейших производителей памяти DRAM, компания Samsung, стремится отдать большую часть мощностей модулям DDR и LPDDR, так как конкуренция в сегменте памяти HBM слишком серьёзная. Заработать на DDR5 оказалось проще, тем более при таком спросе. DDR5 сейчас приносит Samsung больше прибыли, чем HBM3E.

Ожидается, что Samsung выделит большую часть производственных линий на технологию 1-канальной DRAM, отдавая приоритет DDR5, LPDDR5X, LPDDR6 и GDDR7. От памяти RDIMM компания получает валовую прибыль в 75%. Геймерам от этого никакой радости не будет, поскольку дополнительные объёмы памяти отправятся в дата-центры, операторам связи и прочим корпоративным клиентам.