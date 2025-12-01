OnePlus обеспечит в смартфоне средней категории высочайшую степень защиты с поддержкой IP66, IP68, IP69 и IP69K

17 декабря состоится дебют смартфона OnePlus 15R, который займёт второе место в иерархии мобильных устройств китайского производителя. В преддверии этого события OnePlus поделилась характеристиками этого аппарата, а также рассказала о планшете Pad Go 2 и часах Watch Lite.

OnePlus подтвердила, что 15R будет работать на недавно представленном процессоре Snapdragon 8 Gen 5, войдя в число первых смартфонов на нём. Qualcomm обещает в этом чипе +36% производительности CPU по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, +11% у GPU и до 46% прирост скорости ИИ.

Смартфон получит экран 1,5K AMOLED с частотой 165 Гц, плотность пикселей у него составляет 450 ppi, а яркость будет достигать 1800 нит. Ёмкость аккумулятора может быть 8 000 мАч, но официально это не подтверждено. Утечки говорят о двух камерах с основной с разрешением 50 Мп. Ожидается наличие степеней защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K. На выбор будут предложены чёрный и зелёный цветовые варианты.

В рамках презентации 17 декабря представят бюджетный планшет OnePlus Pad Go 2 с поддержкой сетей 5G. У него экран размером 12,1 дюйма с разрешением 2.8K, антибликовым покрытием и поддержка стилуса.

Что касается часов OnePlus Watch Lite, их отличительной чертой станет поддержка сопряжения с двумя устройствами. В том числе это могут быть Android-устройство и iPhone.