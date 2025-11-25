Сайт Конференция
Самый опасный вулкан в США хотят превратить в источник энергии
Вулкан Ньюберри в штате Орегон является источником способных производить электроэнергию сверхгорячих пород

Наша планета представляет собой бурлящий шар геотермальной энергии, но человечество ещё не научилось в полной мере использовать этот практически неисчерпаемый источник. Согласно данным Управления энергетической информации США, геотермальные электростанции страны расположены в семи западных штатах, производя примерно 0,4% (17 млрд киловатт-часов) потребляемой коммунальными предприятиями электроэнергии. Это статистика за 2023 год. Между тем, Исландия закрывает более четверти своей потребности в электроэнергии за счёт геотермальной энергии.

Американский стартап Mazama Energy положил глаз действующий вулкан Ньюберри в штате Орегон. Он является крупнейшим вулканом Каскадных вулканов, а Геологическая служба США считает его вулканом с «очень высокой угрозой». Зато он обладает огромными геотермальными возможностями.

Наличие геотермальных проектов на западе США объясняется тем, что там сверхнагретые ресурсы залегают гораздо ближе к поверхности, чем на востоке. За последние 50 лет район вокруг вулкана Ньюберри изучался на предмет геотермальных возможностей. Mazama Energy использует технологию под названием «сверхгорячая порода». Типичные геотермальные источники представляют собой идеальное сочетание горячей породы и воды, способное производить приводящий в движение турбины пар. В случае сверхгорячих пород энергетические компании закачивают воду в области с сухой перегретой породой при температуре, превышающей 374 градуса по Цельсию.

При такой температуре и под высоким давлением вода становится сверхкритической и ведёт себя как смесь жидкости и газа. Портал popularmechanics.com со ссылкой на американское издание The Washington Post рассказывает, что такая вода может удерживать больше тепла, чем жидкость, и при этом течь как газ. Это позволяет вырабатывать в 5-10 раз больше энергии, чем выдают обычные геотермальные установки.

Согласно разработанной рабочей группой по чистому воздуху модели, 20% территории США обладают энергетическим потенциалом сверхгорячих пород. Эта энергия не лишена рисков, в том числе риска техногенных землетрясений. Гидроразрыв пласта для добычи природного газа вызывает толчки из-за изменения давления вдоль разломов. В 2018 году Южная Корея пережила второе по мощности землетрясение в современной истории из-за геотермальной электростанции.

Риски будут контролировать с помощью мониторинга и инженерных решений. Ещё в пользу этого метода выработки электроэнергии говорит то, что загрязнение окружающей среды не будет проблемой. Вода рециркулирует в герметичных скважинах и на больших глубинах под большинством подземных водоносных пластов.

Если Mazama Energy решит задачу поддержания буровой и энергетической инфраструктуры в рабочем состоянии в суровых условиях, то она надеется производить 15 МВт электроэнергии на западном склоне вулкана Ньюберри уже в 2026 году, а в итоге выдавать до 200 МВт, чего хватит небольшому городу. У всего вулкана есть потенциал производить 5 ГВт, две трети средней выработки энергии во всём штате Орегоне.

В США надеются, что к 2050 году геотермальная энергия будет обеспечивать 16% энергетических запросов страны.

#сша #энергетика #вулкан #геотермальная энергия #popularmechanics.com
Источник: popularmechanics.com
