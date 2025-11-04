Это позволило ему превзойти все остальные мобильные процессоры

Компания Samsung продолжает тестирование своей системы на чипе Exynos 2600. Этот SoC обладает 10-ядерным CPU в конфигурации «1 + 3 + 6». Судя по результатам тестирования инженерного образца в бенчмарке Geekbench 6, максимальная частота основного ядра составила 4,20 ГГц, три производительных ядра работали на частоте 3,56 ГГц, а оставшиеся шесть ядер были разогнаны до 2,76 ГГц. Инсайдер @lafaiel в X/Twitter сообщает, что Exynos 2600 набрал 4217 и 13482 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

К сожалению, не сообщается об энергопотреблении, которое сопутствовало этим результатам. Ранее говорилось, что чип потреблял на 59% меньше, чем Apple A19 Pro, завершив многоядерный тест Geekbench 6 с энергопотреблением всего 7,6 Вт.

Наибольший значительный прирост был зафиксирован в одноядерном тесте: Exynos 2600 добрался до уровня процессора Apple M5, став самой быстрой системой на чипе для смартфонов.

Exynos 2600 (прошлые тесты в Geekbench 6)

Одноядерный режим — 3455

Многоядерный режим — 11621

Exynos 2600 (новые тесты)

Одноядерный режим — 4217 (+22%)

Многоядерный режим — 13482 (+16%)

Apple M5

Одноядерный режим — 4263 (+1,09% по сравнению с Exynos 2600)

Многоядерный режим — 17862 (+32% по сравнению с Exynos 2600)

Samsung представит линейку смартфонов Galaxy S26 в феврале 2026 года. До этого момента новые данные по Exynos 2600 наверняка появятся ещё много раз.