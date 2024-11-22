Hyundai может позаимствовать грузовики General Motors

Автопроизводитель Hyundai в ближайшем будущем может запустить в продажу новый тип грузовиков. Вместо разработки абсолютно новой платформы или создания собственной версии недавно представленной модели Tasman родственной компании Kia, корейская марка, предположительно, будет сотрудничать с General Motors.

Эта информация поступила от южнокорейского издания Pulse. Оно утверждает, что председатель Hyundai Motor Euisun Chung встретился с председателем и генеральным директором GM Mary Barra в начале ноября. Встреча состоялась в США, а основным вопросом обсуждения была совместная разработка пикапов. Два автогиганта в сентябре подписали меморандум о сотрудничестве.

Совместная разработка новых продуктов поможет сэкономить деньги. Hyundai и GM, по данным корейского издания, рассматривают самый простой путь — ребеджинг автомобилей, то есть изменение маркировки на уже существующих моделях. Это означает, что GM, имеющая в своем портфеле немало грузовиков, может предоставить свои модели для того, чтобы Hyundai наклеила свой логотип. Вероятна и обратная ситуация, и мы можем увидеть автомобили Hyundai с логотипами других брендов GM.

В статье нет информации о том, какие именно автомобили GM могут быть кандидатами на ребеджинг. Учитывая, что Hyundai Motor Group имеет платформу Tasman для среднеразмерных моделей, она может привлечь помощь GM для создания более крупных полноразмерных автомобилей. У автопроизводителя также есть модели в меньшем сегменте. Например, не особо популярный компактный пикап Santa Cruz.

Сотрудничество между брендами Hyundai и GM — не первый случай партнёрства между этими двумя странами. GM уже сотрудничала с Daewoo Motors с 1980-х годов. Это привело к долгому партнёрству, завершившемуся покупкой GM Daewoo Motors в начале 2000-х годов. Бывший Chevrolet Spark до третьего поколения имел в своей основе Daewoo Matiz.

Партнёрство Hyundai и GM, если состоится, будет значительно отличаться. Обе компании считаются автогигантами, хорошо работающими в своих сегментах. Нет оснований полагать, что одна из них поглотит другую.