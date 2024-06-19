При этом ожидается, что Magic V3 будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Компания Honor, недавно получила одобрение китайского агентства 3C на свое новое устройство с номером модели FCP-AN10. Хотя официальное маркетинговое название остается неизвестным, есть предположения, что это устройство может быть долгожданным Magic V3, складным смартфоном, дебют которого запланирован на июль.

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Honor FCP-AN10, указан с быстрой зарядкой, способной выдавать мощность 66 Вт. Кроме того, ожидается, что устройство будет поддерживать спутниковую связь. Хотя более подробная информация об устройстве не указана в сертификации, оно, вероятно, будет конкурировать на китайском рынке с другими высококлассными складными смартфонами, такими как Vivo X Fold 3 Pro и Xiaomi Mix Fold 4. Популярные инсайдеры предполагают, что Magic V3 будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, ожидается, что это устройство продолжит успех своего предшественника Magic V2, получившего широкое признание за потрясающий дизайн и впечатляющие характеристики.

Magic V2, выпущенный в июле, может похвастаться легким и тонким профилем: его вес составляет всего 231 грамм, а толщина в разложенном виде составляет 4,7 мм. Он оснащён основным экраном диагональю 7,92 дюйма, внешним дисплеем диагональю 6,43 дюйма и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Вполне вероятно, что Magic V3 улучшит эти характеристики, потенциально предлагая батарею большего объёма, сохраняя при этом изящный и легкий дизайн.

Honor Magic V3 готов выйти на высококонкурентный рынок, где он столкнется с жесткой конкуренцией со стороны других высококлассных складных смартфонов. Однако благодаря ожидаемым расширенным функциям, высокой производительности и элегантному дизайну Magic V3 имеет все шансы оказать значительное влияние на рынок.