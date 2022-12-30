Ещё во втором квартале этого года должно было войти долгожданное продолжение легендарной серии S.T.A.L.K.E.R – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Из-за множества совпавших событий релиз перенесли на 2023 г. (вероятнее всего, на четвёртый квартал), а пока разработчики, чтобы подогреть интерес к игре, разместили новый геймплейный трейлер под названием "Иди ко мне" (Come to me). В нём показан весь прогресс создания игры за полгода, с момента публикации последнего геймплейного трейлера.
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Сразу стоит упомянуть, что ролик длится всего две минуты, да и геймплея в нём показано отнюдь не так много. Разработчики обещают, что посреди Зоны игроков обязательно найдёт стая бродячих собак, а за каждым углом в игре будет стоять человек, готовый направить на главного героя пистолет. В ролике продемонстрировали, как на данном этапе выглядит стрельба, монстры (в частности, кровосос), аномалии и некоторый внутриигровой процесс.
Помимо этого, трейлер показал размышления неигровых персонажей о боге и смысле существования в целом. В одном из диалогов прозвучала фраза "Это событие сравнимо, разве что, с покорением космоса". Речь в ней идёт о подключении к ноосфере – информационному полю Земли.
По словам разработчиков, S.T.A.L.K.E.R. 2 откроет перед игроками огромный мир Зоны без ограничений по передвижению, предоставит большой и интересный сюжет, а также разнообразие концовок. Какая из них будет показана после прохождения, будет зависеть от действий самого игрока. Достоверно известно, что в России игра не выйдет. В ней также не будет русской озвучки.