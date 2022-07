До отключения регион потреблял 78 206 мегаватт чистой энергии.

Как мы помним, в прошлом году правительство Китая наконец перешло от угроз к действиям, полностью запретив майнинг криптовалют на территории региона. Когда это случилось, майнеры из Поднебесной начали искать себе новый приют, в качестве которого был выбран штат Техас в США. Согласно свежим данным, маленькая стоимость электроэнергии и лояльные законы привели к тому, что потребление Техасом электричества на 8 июля превысило рекордные 78 206 мегаватт. Прошлый пик составлял 77 460 мегаватт (5 июля).

Издание Bloomberg сообщает, что после рекомендации ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), занимающейся контролем энергоснабжения Техаса, отключить оборудование для добычи криптовалют из-за чрезвычайной жары, майнинговые гиганты вроде Riot Blockchain Inc., Argo Blockchain Plc или Core Scientific Inc ответили согласием.

Напомним, падение криптовалютного рынка привело к тому, что доходность майнинга за несколько последних месяцев резко снизилась на 80%. Хэшрейт, соответственно, упал до самого низа, из-за чего добыча "крипты" стала убыточным занятием.

Аналитики уверяют, что надвигающийся на планету энергетический кризис в будущем "сомнёт" хэшрейт настолько, что профессия майнера может на некоторое время полностью исчезнуть. Если данный прогноз верен, низкий хэшрейт повлечёт за собой падение стоимости первой криптовалюты.

