Как мы помним, в прошлом году правительство Китая наконец перешло от угроз к действиям, полностью запретив майнинг криптовалют на территории региона. Когда это случилось, майнеры из Поднебесной начали искать себе новый приют, в качестве которого был выбран штат Техас в США. Согласно свежим данным, маленькая стоимость электроэнергии и лояльные законы привели к тому, что потребление Техасом электричества на 8 июля превысило рекордные 78 206 мегаватт. Прошлый пик составлял 77 460 мегаватт (5 июля).
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Издание Bloomberg сообщает, что после рекомендации ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), занимающейся контролем энергоснабжения Техаса, отключить оборудование для добычи криптовалют из-за чрезвычайной жары, майнинговые гиганты вроде Riot Blockchain Inc., Argo Blockchain Plc или Core Scientific Inc ответили согласием.
Напомним, падение криптовалютного рынка привело к тому, что доходность майнинга за несколько последних месяцев резко снизилась на 80%. Хэшрейт, соответственно, упал до самого низа, из-за чего добыча "крипты" стала убыточным занятием.
Аналитики уверяют, что надвигающийся на планету энергетический кризис в будущем "сомнёт" хэшрейт настолько, что профессия майнера может на некоторое время полностью исчезнуть. Если данный прогноз верен, низкий хэшрейт повлечёт за собой падение стоимости первой криптовалюты.
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