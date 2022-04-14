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Kachka За пост начислено вознаграждение
Блогер подсоединил Steam Deck к настольным видеокартам и увеличил производительность вдвое
Так-то Steam Deck – хорошее устройство. Ему просто была нужна видеокарта.
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На следующий день после начала специальной военной операции, 25 февраля, во всём мире на рынок вышло портативное устройство от Vavle под названием Steam Deck. В самой компании его позиционируют как мини-компьютер со всеми необходимыми функциями. Он и правда неплохо справляется со многими AAA-играми. Недавно эксперты подтвердили, что на консоли можно играть в как минимум 50% от всех имеющихся в магазине Steam продуктов. В том числе устройство поддерживает самые популярные тайтлы вроде Dark Souls III, God of War, Horizon Zero Dawn, Dota 2, CS:GO, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt, The Forest, Grand Theft Auto V, Fallout 2 и т.д.

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Как оказалось, той производительности, которую показывает Steam Deck, кому-то не хватило. Пользователь YouTube с ником ETA Prime опроверг все заявления Valve о том, что внешние видеокарты со Steam Deck несовместимы, скачав Elden Ring и запустив её на максимальных настройках графики в 4K-разрешении.

Путём нехитрых манипуляций с разъёмом M.2 PCIe x4, док-станцией и графическим ускорителем ютубер смог сделать так, чтобы всё это работало как единый механизм. Ещё одна проблема появилась, когда блогер понял, что родная операционная система SteamOS не поддерживает внешние ускорители, но он незамедлительно её устранил, поставив на Steam Deck Windows 11. Через порт USB-C была подключена мышь с клавиатурой.

Т.к. в конструкции Steam Deck используется архитектура AMD, ни одна из опробованных видеокарт nVidia работать не стала (GTX 1060, GTX 1650, RTX 3060), поэтому энтузиасту пришлось подключать чипы от AMD: Radeon RX 590, RX 480 и RX 6900XT.

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Последняя, хоть и работала всего на 4-х линиях PCIe, показала весьма удовлетворительный результат. В среднем количество кадров в секунду со встроенной видеокартой увеличилось вдвое: с 40 до 108. Стоит, однако, учитывать, что качество изображения во время тестов блогер выставил на ультра, а разрешение поставил 4K. Ведьмак 3, например, после модификации Steam Deck показал стабильные 100 fps. Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 45-55 fps. GTA V – 80 fps. В God of War на "ультрах" в 4K уровень fps иногда опускался до 40 кадров в секунду.
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#valve #steam deck
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