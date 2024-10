Сегодня вышли обзоры нового топового процессора Intel Core Ultra 285K. Лично я ждал целый год этого момента чтобы принять решение о покупке нового процессора. Год назад Intel 14900K не оправдал моих ожиданий.

В этом году я ждал и надеялся, что в этот раз Intel сможет отобрать корону производительности у AMD. Ну что, же давайте посмотрим, что нам приготовила компания Intel в этот раз!

Итак, первый обзор от канала с 16 миллионами подписчиков Linus Tech Tips. Видеоролик: Thank You for Trying, Intel - Core Ultra 285K & 245K Review

Конфигурация стенда

Начнём с теста, который был специально написан под Intel 285K.

UL PROCYON

Благодаря наличию нового блока нейронного ускорения NPU новый топ от Intel в тесте UL PROCYON -OPENVINO оказывается на 82% быстрее предыдущего топа (Intel 14900K).

А в тесте встроенной графики UL PROCYON - WINDOWSML новый процессор обгоняет старый в 2,16 раза!!!

Но следующие тесты начинают показывать реальную производительность нового процессора.

При тестировании чистой вычислительной мощи именно CPU в UL PROCYON - WINDOWSML новый топ от Intel оказывается позади AMD Ryzen 9 9950X (на 12%).

Зато в BLENDER отставание 285-го от 9950X практически незаметно.

Аналогичная ситуация складывается и в тесте GODOT COMPILE: новый топ от Intel оказывается чуть-чуть позади AMD Ryzen 9 9950X.

Смотрим дальше и видим очень неожиданный результат:

В тесте PUGETBENCH 1.2.22 (PHOTOSHOP 25.12) Intel Core Ultra 9 285K оказывает медленней предыдущего предтопа от Intel.

Переходим к игровым тестам.

Для начала тесты, которые благоволят новому топу Intel. Игра ГОРОДА: ГОРИЗОНТЫ II. Разрешение Full HD (1080p). Графические настройки в Low. DLSS отключен.

Топ от Intel показывает топовый результат! Надежда в душе о победе Intel над AMD взлетела!

Но уже следующая игра "ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА: БОЕВОЙ МОЛОТ III" на низких настройках графики отдаёт победу новым процессорам от AMD.

Дальше смотрим на РАКЕТНУЮ ЛИГУ. Настройки графики максимальные. Антиалайзинг выключен.

Intel Core Ultra 9 285K проигрывает и топу от AMD (9950X) и своему предшественнику (14900K).

В игре "ТЕНЬ РАСХИТИТЕЛЯ ГРОБНИЦ" Intel Core Ultra 9 285K проигрывает помимо вышеуказанных процессорам и процессору AMD Ryzen 7 5800X3D, который был выпущен 22 апреля 2022 года!



Intel Core Ultra 9 285K на целых 17% медленней, чем AMD Ryzen 7 5800X3D

Похожая ситуация складывается и в игре "КРАСНОЕ МЕРТВОЕ ИСКУПЛЕНИЕ 2".

Посмотрим, что у нас в игре "КОНТРУДАР 2"?

А всё то же. 285-ый на восьмом месте. Сразу после 14700K (на 6% медленней его).

Ну а как там в далёком-далёком будущем?

Игра "КИБЕРПАНК 2077" - 285-ый выглядит пришельцем из далёкого-далёкого прошлого. На заметные 9% медленней, чем AMD Ryzen 7 5800X3D, который, ещё раз напомню, был выпущен 22 апреля 2022 года.

Уфф! Может канал какой-то предвзятый попался? Не может же быть такого!

Смотрим следующий популярный канал - Gamers Nexus, с двумя с половиной миллионами подписчиков. Видеоролик: "Get It Together, Intel: Core Ultra 9 285K CPU Review & Benchmarks vs. 7800X3D, 9950X, More".

Смотрим на график энергоэффективности вычислений в популярном архиваторе 7-Zip при декомпрессии данных. График показывает сколько миллионов операций (попугаев) процессор выполняет на один Джоуль энергии.

Несомненно, компания Intel проделала большую работу за прошедший год в направлении повышения эффективности своих процессоров.

Но тут появляется следующий график. На графике показано потребление по линии 12 Вольт на разъеме ATX 12V.

В пиках потребление у 285K почти в два раза больше, чем у 14900K.

По линиям 3В и 5В ситуация лучше.

Возможно на два вышеуказанные графика обращать внимание и не стоит. Тут я надеюсь, что читатели в комментариях раскроют более подробно, стоит ли волноваться по этому поводу или нет.

Ну а что касается непосредственно результатов в 7-Zip при декомпрессии, то вот они: При декомпрессии в 7-Zip Intel Core Ultra 9 285K на 14% медленней, чем Intel i9-14900K, и на 26% медленней, чем AMD Ryzen 9 9950X.

Но вот при компиляции Google Chrome внезапно Intel Core Ultra 9 285K оказывает в лидерах.

Похоже, что помогла правильно подобранная методика тестирования

(когда для AMD 9950X использовали менее скоростную память на 5600 МГц).

На что ни пойдёшь ради любимой компании :)

Ну и канал Hardware Unboxed - канал с одним миллионом подписчиков. Видеоролик "Intel Core Ultra 9 285K Review, It's A Mess.... Probably A Flop".

Машинный перевод для таких же как и я знатоков английского языка: «Обзор Intel Core Ultra 9 285K. Это полный бардак... Вероятно, провал».

Конфигурации стендов:

Как вы уже наверное поняли ранее, главное создать справедливые условия тестирования

в части настроек и частоты ОЗУ.

Иначе вообще не показать истинной мощи нового топа от Интел

Тест имитирующий работу в Adobe Photoshop 2025.

Похоже 285-ому быстрая память противопоказана - его от неё корёжит. Хотя может просто NPU в 285-ом осознал, что ему там за фотографии показывают в этих тестах?

Пожалуйста, напишите, что думаете по этому поводу к комментариях.

NPU виноват?

Или память слишком быстрая?

Перейдём к играм. Игра "БОЕВОЙ МОЛОТ 40 ТЫСЯЧ: КОСМИЧЕСКИЙ МОРСКОЙ 2"

285-ый на самом деле десятый в этой игре

Игра "НАСЛЕДИЕ БОРОДАВОК СВИНЬИ". Снова видим, что что-то тут не так.

NPU пытается перевести название этой игры на русский язык? Или ему от осознания, что память слишком быстрая, поплохело? Снова посмотрим, что у нас в игре "КОНТРУДАР 2".

Всё по прежнему - 285-ый на восьмом месте. Стабильно!

В среднем, новый топ от Intel всего на 6% медленней предыдущего топа от Intel. Я не знаю как это прокомментировать

Средняя производительность по результатам тестирования в 14 играх.

Для игр в целом 285-ый подходит.

Главное помните про слишком быструю память!

Новый топ от Intel вошёл в топ 10 самых быстрых процессоров. С памятью на 7200 МГц - он на 8-ом месте, а с памятью на 8200 МГц - на 10-ом.

Ещё раз напомню про слишком быструю память:

8200 МГц не нужно - не делайте так

Даже для людей, которым важен имидж продвинутого техно-энтузиаста (иметь в наличии самое крутое железо), Intel Core Ultra 9 285K не подходит.

9950X тут его обошёл: и по количеству кадров, и по стоимости за кадр, и по стоимости процессора

Пожалуйста, напишите, что Вы думаете о новом топовом процессоре Intel.

Ждёт ли Intel успех с таким топом?

Лично я точно воздержусь от его покупки.