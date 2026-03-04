Все эти десятилетия проще и дешевле было закупать литий за рубежом. Сейчас ситуация иная.

Несмотря на сказочные ресурсные богатства, непосредственно с залежами лития России не повезло. Они, конечно, имеются, но их относительно немного, а стоимость извлечения лития из них ощутимо выше той, которую российские промышленники привыкли платить за поставки из-за рубежа. Но текущая геополитическая ситуация, помноженная на план развития в стране транспорта на электрической тяге, не позволяют выбирать, поэтому добыча элемента с атомным номером 3 в стране возобновляется после фактической остановки в 1997 году.

Пока речь идёт о начале опытно-промышленной добыче на крупнейшем в России Колмозерском месторождении в Мурманской области. Соответствующей информацией поделился министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в рамках заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Непосредственно разработку месторождения будет вести совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля» — «Полярный литий». Лицензия на соответствующую работу компанией была получена ещё в 2022 году. Переход к полноценной промышленной разработке месторождения, добавил Козлов, займёт ориентировочно четыре года: рудник, обогатительный завод и химико-металлургический завод вблизи от месторождения будут построены и введены в эксплуатацию в 2030 году.

По плану, на предприятии после выхода на промышленный режим работы будут производить по 45 тысяч тонн гидроксида и карбоната лития, что будет составлять порядка 20—25% от мирового производства данных материалов.