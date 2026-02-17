Можно сэкономить на процессоре, получив схожий по производительности iGPU

В прошлом месяце произошел анонс процессоров Core Ultra на базе архитектуры Panther Lake-H. Intel уделила отдельное внимание возможностям iGPU, сделав акцент на самой производительной графике Arc B390.

В линейку процессоров с наиболее мощным видеоядром вошли Core Ultra X9 388H, Core Ultra X7 368H и Core Ultra X7 358H, а остальные модели получили упрощенную Intel Graphics Xe3 с 4-мя ядрами.

Очевидно, что рано или поздно на рынке должны появиться отбраковки Arc B390. Портал Notebookcheck подтвердил данную теорию, показав предварительные характеристики инженерного образца Core Ultra 5 338H с графикой Arc B370.

Сам Core Ultra 5 338H (ES) получил по 4 P-, E- и L-ядер. Таким образом, он отличается от флагманского CPU отсутствием 4-х E-ядер и немного более низкой тактовой частотой, что несущественно отражается на производительности.

Гораздо более важен факт наличия в Core Ultra 5 338H урезанной версии Arc B390 в лице Arc B370. Отличия от топового iGPU состоят в сокращении количества ядер Xe3 с 12 до 10 и уменьшении частоты чипа с 2,5 ГГц до 2,4 ГГц. Хотя это снижает производительность графики, Arc B370 все равно оказывается гораздо быстрее базовой Intel Graphics.

Интересно, что даже с урезанием количества ядер на 20% в тестах Arc B370 отстает от Arc B390 на меньшую величину. В 3DMark Time Spy Arc B370 набирает 5933 балла, что всего на 12,6% ниже, чем у Arc B390 с её 6679 баллами.

Тесты Notebookcheck показывают еще меньшую разницу. При TDP в 20 Вт оба iGPU фактически сравниваются, а при 35 Вт Arc B390 обходит Arc B370 всего на 6%. Следовательно, пользователи могут получить мощную графику в ноутбуке, даже если выберут не топовый процессор Core Ultra X9 или X7, а среднебюджетный Core Ultra 5 338H.