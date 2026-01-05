Последний штрих в деле окончательного отделения Sandisk от WD в глазах потребителей

Как известно, в феврале прошлого года Sandisk отделилась от WD, которая решила сконцентрироваться на выпуске HDD. И вот, спустя почти год первая решила логично отказаться от брендов WB_Black и WD Blue и презентовала новые линейки потребительских SSD под общим названием Sandisk Optimus.

Таким образом цветовая гамма твердотельных накопителей также меняется полностью на темно-красную, издавна свойственную Sandisk. Перелопаченная производителем структура наименований не должна сбить с толку неподготовленных пользователей, поскольку цифровые индексы остаются неизменными и сохраняющими иерархию.

Так, SSD-диски WD Blue, которые рассчитаны на бюджетные системы, теперь будут называться Sandisk Optimus 5100. Более продвинутые, но все еще безбуферные WD_BLACK SN7100 станут Sandisk Optimus GX 7100. А топовые WD_BLACK SN850X и SN8100 переименовываются в Sandisk Optimus GX Pro 850X и Optimus GX Pro 8100.

Кроме того, Sandisk добавляет в свой портфель продуктов новый SSD стандарта M.2 2230 — Optimus GX 7100M. Он поставляется в версиях на 1 и 2 ТБ и развивает 7250 МБ/с при последовательном чтении и 6900 МБ/с при последовательной записи. Ожидается, что накопители Sandsik Optimus начнут появляться в розничных магазинах в первой половине 2026 года.