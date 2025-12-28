В связи с ростом издержек от повышения цен на DRAM.

Издание WCCFtech неоднократно писало, что оба ведущих производителя GPU объявят о повышении цен на видеокарты, но до последнего времени конкретные даты не фигурировали в новостях. Теперь же стало окончательно ясно — в большинстве регионов мира это произойдет уже в 2026 году.

Издание Board Channels прямо указывает, что повышение стоимости графических ускорителей стартует в начале следующего года, до которого осталось всего несколько дней. И именно с видеоадаптеров AMD начнется рост прайса в магазинах.

Как могли заметить геймеры, в течение продолжительного времени цены на Radeon RX 9070 XT оставались стабильными после падения с момента запуска. Однако радость, по всей видимости, будет продолжаться недолго, и цены на топ от "красного" лагеря снова пойдут вверх.

Board Channels указывает, что после пересмотра стоимости видеокарт в январе ожидаются дальнейшие многочисленные повышения цен в течение следующих нескольких месяцев. А в феврале NVIDIA начнет индексировать цены на GPU для вендоров-партнеров (AIC).

В WCCFtech считают, что в ближайшие месяцы стоимость видеокарт может значительно повыситься и достигнуть значения, равного двукратной MSRP. Так, GeForce RTX 5090 вполне может преодолеть рубеж в $5000.