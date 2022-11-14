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Сегодня уже шла речь о скором неминуемом старте продаж в России новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB. Как оказалось, компания AMD тоже не дремлет и изо всех сил старается перетянуть одеяло на себя, отговаривая геймеров от покупки RTX 4080 и убеждая их подождать выхода видеокарт Radeon RX 7900. Ведь именно RTX 4080 сама AMD позиционирует в качестве конкурирующих решений для своих будущих RX 7900, которые поступят в продажу лишь в декабре этого года.
В качестве преимуществ своих продуктов на архитектуре RDNA 3 компания AMD указывает на отсутствие проблемных разъёмов дополнительного питания, которые, как известно, могут плавиться и выгорать. Вместо них в RX 7900 применяются старые-добрые 8-pin разъёмы.
Кроме того, на печатных платах AMD будет распаяно больше фаз, что вкупе с меньшим энергопотреблением обеспечит видеокартам большую стабильность работы, при меньшем нагреве подсистемы питания, а также может увеличить теоретический разгонный потенциал.
Видеокарты AMD будут короче и тоньше, чем RTX 4080, что позволит размещать их в менее просторных корпусах.
Помимо прочего, новые ускорители AMD получат поддержку видеоразъёмов стандартов DisplayPort 2.1 и USB Type-C.
Объединяет конкурентов пожалуй лишь поддержка интерфейса PCIe Express 4.0 у обоих решений.
При сопоставимом ценовом диапазоне, компания AMD уже традиционно предложит значительно больший объём видеопамяти: 20-24 ГБ против 16 ГБ у NVIDIA.
Что касается цен, то они будут примерно одинаковы и находиться в пределах 900-1200 долларов США.
Сравнить реальную игровую производительность у противоборствующих решений пока что не получится, ведь ни RTX 4080, ни RX 7900 ещё не вышли. А значит жаркие битвы титанов ещё впереди.