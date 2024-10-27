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ffynjy111
В Екатеринбурге на чемпионате "Битвы Роботов" стали известны участники финала
Состоялся второй отборочный этап ежегодного чемпионата робототехники среди лучших коллективов России и мира.

Фото: vk.com/champbitvarobotov

С 2023 года по распоряжению правительства РФ организован ежегодный международный чемпионат "Битвы Роботов". При организационной поддержке Минцифры и властей Свердловской области в Екатеринбурге прошел второй отборочный этап соревнований сезона 2024. 

Участвовали команды в двух дисциплинах:

  1. Мини-роботы (вес до 1.5 кг, габариты макс. 25*25*25 см, возраст участников 10-17 лет).                  
  2. Роботы (вес до 110 кг, габариты макс. 150*150*200 см).

К началу чемпионата команды инженеров проектируют собственные технологичные управляемые роботы согласно условиям регламента. Далее команды операторов сражаются дистанционно управляемыми машинами на сцене. За три минуты боя участники должны уничтожить робота соперника, в противном случае жюри оценивает повреждения и на основании оценки ущерба определяет победителя. В чемпионате 2024 года участвуют команды из 9 стран - России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, США, Турции и Эквадора. Наиболее удачливые из команд после двух отборочных раундов выходят в финальную часть, которая должна будет пройти в г. Мытищи Московской области 23 ноября.

В МВЦ "Екатеринбург-Экспо" 26 октября определились последние участники финала. Прямую трансляцию соревнований проводил VK.


#дроны #робот #екатеринбург #соревнования #финал #чемпионат #робототех #битвы роботов #отборочный этап
Источник: vk.com
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