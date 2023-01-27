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Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца

Пока весь мир "с миру по нитке" набирает Леопарды для передачи Украине, Абрамсы будут ждать "хорошей погоды", да и секретное оборудование почему-то "выветрилось" с американских образцов, предназначенных для передачи
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   Только-только в среду проскочила новость (без анонимных источников, разумеется, дело не обошлось) о якобы разрешении Джо Байдена на поставку от 30 до 50 танков семейства Абрамс, как 80-летний президент в этот же вечер выступил с посланием, в котором принял решение передать аж 31 танк. Но. Трудно назвать "передачей" то, за что указана сумма в 400 миллионов долларов. Не в последнюю очередь американцы "расщедрились" благодаря хитрой колбасе сорта "ливерная", под которой мы все знаем Олафа Шольца, вставшего на трудный путь "глухого и слепого" для просьб украинских политиков по передаче немецких Леопардов; ведь как можно делать такие подарки поперёк батьки-дедушки из-за океана. Вот Шольц и не стал, но Байден, скрепя сердцем, решился сделать первый шаг, простимулировав "трусишку" Шольца. Но погодите-ка, дедушка оказался не глупей своего немецкого "пасынка", о чем мы узнаем ниже, ну а пока обсудим технику немецко-американского "альянса". 

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   Абрамс

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 Abrams M1A2 SEP v3. Источник фото: thedrive.com


   Бронированный тяжеловес (и это не фигуральное выражение, Абрамс наряду с Челленджером 2, один из самых тяжелых танков даже в базовых версиях) выпускается фирмой General Dynamics Land Systems аж с начала 80-ых годов  и за этот практически полувековой юбилей удалось "наштамповать" около 24 модификаций (к слову). 

   И тут самый "коварный вопрос", в какой версии "на ковре-самолете" нам покажут кино про технологическое превосходство западной танковой мысли. И вопрос весьма непраздный. Но пока нет точных данных, скорее всего это будет версия M1A1 (примечание автора: пока версталась статья, прошла информация, что США передадут Украине танки в версии M1A2). А теперь объяснение "почему все так".

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   Помните те самые HIMARS, которые принесли так много бед и проблем. Эти РСЗО тоже "как бы никто" не собирался передавать ВСУ. А шли они "в нагрузку" для румынских ВС, но каким-то образом очутились на Украине. И "кажется", так будет и с польскими Abrams, которые как раз и есть в версии M1A1. 

Вас заинтересует: Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ        


   Помните, в одной из статей говорилось, (наверное в этой) что американцы - ярые фанаты модульных систем во всём их многообразии: это касается как автоматических винтовок, для которых придумана куча сменных "штуковин" - от тактических рукоятей и обычных фонариков, до всевозможных прицелов и укороченных или удлиненных стволов; не минула сия чаша и те же танки. На "базовый образец" Абрамса можно навешать/снять кучу оборудования, например брони, например производства Израиля - Rafael Trophy. И, разумеется, никто из Тель-Авива не давал разрешения взять и передать Украине Абрамсы с КАЗ Trophy в качестве дополнительного оснащения.


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Abrams M1A2 SEPv2 с КАЗ Trophy. Источник фото: bmpd.livejournal.com


   Поэтому Украина получит Абрамсы без секретной брони. Ах да, таким "пакетом", скорее всего, поставку запасных частей украинцам тоже не стоит сильно ждать. 

   Продолжим говорить про броню. Абрамс - "твердолобый парень" - из-за дополнительного бронирования передней проекции башни и не только ее. А в сумме "общая температура по палате" оценивается в 650−700 аналога стальной брони. И всё это тяжелое "добро" в базовой версии весит в 58 тонн.

Прочитать про: Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе


   Вооружение. Гладкоствольная пушка "классического" калибра 120-мм (прям как у немецкого Леопарда 2). Выстрелов - 40. Много это или мало, зависит от ситуации, но вот что можно утверждать на 100%, так это об "развесистом ассортименте" основного боекомплекта: где есть многие разновидности подкалиберных снарядов - от М829 до M829E4, "обычные" кумулятивные, картечные, фугасные. "Как водится", на цели, для которых "жалко" снаряды, но не жалко пули - "завезли" пулеметы: "тяжелый" Браунинг M2HB 12,7-мм и простой M240 с 7,62-мм.


Леопард 2


Испанский Leopard 2A4. Источник фото: perild.com


   Как только Байден вечером 25 января объявил о передаче Abrams, в Германии взяли под козырек и сказали есть - выполнять, приступив к своему обещанию отправить уже свои танки. В первой партии ожидается 14 Leopard, а остальные страны могут передать сколько "захотят"

   Леопард второго поколения придуман и разработан Krauss-Maffei. С 1979 года бронемашина уже на вооружении - так что этот танк, есть прямой ровесник "американца". Правда тут такой случай: "дом пониже, да труба пожиже" - эти слова относятся в первую очередь к более слабому бронированию и меньшей массе - ранние версии Леопарда весят около 55 тонн.

   Вооружение. Та самая удлиненная пушка RH120 в версии L55, устанавливаемая на все модификации с литерой A6 и старше. К пушке имеется 42 выстрела. Но тип снарядов невелик, я бы даже сказал - скудный: БОПСы (DM43 и его разновидности) и DM12 кумулятивно-осколочного ряда, а также программируемые боеприпасы. И два вида пулеметов: 7,62-мм и 12,7-мм. Но в различных версиях могут быть иные "решения" по стрелковому вооружению. 

Можно почитать: Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему


   Что хочется заметить, пушка "Лёвы" заметно круче пушки Абрамса, как по мощи, так и по точности. Отдельно нужно отметить цейсовскую оптику и систему управления огнем. 


Танк немецкой армии Leopard 2A6. Источник фото: kmweg.com


Сравниваем Абрамс и Леопард "меж" собой

   Как бы не кричали фанаты немецкого танкостроения и его "традиций глубоких вековых", делать превосходные танки, на мой взгляд, Германия не разучилась, но самым опасным противником для армии России будет Абрамс. Тем более "американский дедушка" передаст относительно свежую версию М1А2, превосходящую такие же поздние Леопарды версий A5/A6. Почему "американец" лучше, так это по причине сбалансированного бронирования и удачного расположения важнейших узлов конструкции. Проще говоря, Леопард гораздо более "подвержен" шансу не просто вспыхнуть, но и "аннигилироваться до молекул" из-за неудачного выбора местоположения боекомплекта рядом с лобовой броней. А в отличие от немецкого братушки, Абрамс "прячет" свою боеукладку в специальной нише за "броневой шторкой", что дает "лишний шанс" на выживаемость танковому экипажу. В идеале "по этому поводу" всё сделано на Армате, где танкисты помещены в отдельную бронекапсулу. Но за Армату нужен отдельный разговор...


   Ну и в завершение, дабы не прослыть кликбейтом, "раскрываю" заголовок. Дождавшись скорой новости от Германии, посмевшей распечатать свои "горшочки" с Леопардами, Джо Байден через своих подчиненных и прочих сопричастных крупных чиновников администрации Белого Дома, "слил" информацию о демонтаже секретного оборудования (и это разумеется касается не только компонентов израильской брони). Но и главная "вишенка на капкейке" - первые Абрамсы передадут не раньше поздней весны, а скорее всего летом. Читаем между строк Байдена: путь Олаф Шольц хлебнет горюшка, с нелецеприятными кадрами тлеющих и взрывающихся Леопардов, а мы "постоим в сторонке", негоже совершенной машине несокрушимого государства попадать в большие передряги. А вот "дамы - вперед". Что Шольц и сделал. Британцев с их Челленджерами оставим за скобками - их тяжеловеса и так активно никто не покупал и не покупает (разве что кромое Омана и ОАЭ).  

   А тем временем, в России объявили награду в 5 миллионов рублей за первый захваченный (совсем "не грех" и уничтожить, за это тоже обещали заплатить) Леопард любой модификации.

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