За уничтожение либо захват боевого танка M1 Abrams или Leopard компания "Форес" готова заплатить 5 миллионов рублей. Однако, предложение разовое и действует только на первый уничтоженный (захваченный) танк.
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Как заявили представители "ФОРЕС", российские военные, уничтожившие или захватившие первый танк Leopard или Abrams на Украине, получат материальное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей. Такое материальное стимулирование выплачивается в качестве награды за выполнение боевой задачи.
Компания решила поощрить российских военнослужащих после того, как страны Запада вместе с США заявили о поставках на Украину более 80 танков, в число которых входят немецкие Leopard-2 и американские M1 Abrams.
Как стало известно, Германия поставит на Украину танки Leopard 2, которые должны будут появиться на полях сражений уже в марте этого года. США, в свою очередь, заявили о своих планах передать Украине 31 танк Abrams.