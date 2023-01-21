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Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя

Ровно неделю назад помощники премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили о передаче 14 танков Challenger 2 Украине в скорейшем времени
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   Как ни крути, а у Британии чешутся руки и остальные места по поводу, как скорее бы проверить присказку про "Горят и будут гореть" на своих танках Challenger 2. Даром что эти ОБТ в скором времени окажутся на территории Украины в количестве 14 штук. О скорых поставках рассказали в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака 14 января.

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   К слову, обучением займутся те же британцы (ну а кто ж еще). Правда где будут учить, пока неясно: то ли на поле боя, то ли в глубоких тылах, где-нибудь в Йоркшире. 

   И попробуем "погрузиться" в небольшую историю с названием. Ибо британцы чтут "традиции", давая своим танкам разных исторических времен одинаковые названия. Первенцем из "рода Челленджеров" был танк эпохи ВМВ - Challenger А30 (1942), через сорок лет у него появился "подражатель" - ОБТ Challenger (1983). И уже буквально через "десяток лет" и появился современный наследник бронетанковых традиций Великобритании - Основной боевой танк Challenger 2 (1995).  

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Challenger 2 в "городском" камуфляже. Источник фото: ansionnachfionn.com


Технические особенности

   Танк, как и большинство его иностранных "коллег" - настоящий тяжеловес: только представьте - самый "легкий" образец весит минимум 65 тонн, а танк с дополнительными бронированными панелями и экранами может весить до 80 тонн. К слову, для экономии ресурса мотора и "жалости" к подвеске танка, эту махину к месту боя доставляли на специальных танковозах. В частности, такие случаи произошли во время Иракской компании. 

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   Основное танковое оружие - нарезная пушка в 120-миллиметровом калибре. Нарезы в танковом стволе позволяют вести довольно точный "режим стрельбы". Так для танка совершенно не проблема специальным снарядом HESH с бронебойно-фугасной начинкой попасть в бронированного оппонента с расстояния в 8 километров. Согласитесь - впечатляющая эффективная дальнобойность. Возимый боекомплект составляет 52 снаряда. Обнаружить врага и точнехонько поразить в уязвимое место помогает панорамный прицел SAGEM VS 580-10. Ночные стрельбы тоже "приветствуются" благодаря тепловизору TOGS-2 и двум специализированным ночным прицелам. А отгонять вражескую пехоту "дозволительно" с помощью курсового пулемета L94A1. А "не бояться" авиации (только вопрос, что можно сбить с легкого пехотного калибра пулемета) должен помочь дистанционно управляемый L37A2. Что интересно, оба пулемета относятся к классу легких - с калибром пули в 7,62-мм.


Нарезная пушка L30A1. Источник фото: soldiersystems.net

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   Разумеется, подход вооружить танк такими пулеметами "слегка" устарел, поэтому в более поздних модификациях танка можно встретить дополнительный модуль, добавляющий к огневой мощи тяжелый пулемет калибром 12,7-миллиметров, вместо которого еще в одном варианте можно установить автоматический 40-мм гранатомет.

   Вот над чем рачительные британцы решили сэкономить, так это на двигателе Перкинс 12V (1200 л.с.), который для 80-тонного тяжеловеса оказался откровенно слаб. В более последних версиях "островитяне" одумались, и заменили его на немецкий МТ-883 мощностью 1500 лошадок, что добавило "перчинки" в динамику танка. По шоссе танк способен ехать со скоростью до 60 км/ч, а по бездорожью (что не удивительно) значительно медленней, тут скорость составляет около 40 км/ч.


   Сравниваем российский танк Т-90М "Прорыв" и FV4034 Challenger 2

   Британский ОБТ "Бросающий вызов" при всей его огневой мощи и поразительной стойкости, имеет слабые места. Например, точность стрельбы (здесь важна реальная точность, а не запредельная дистанция поражения) на ходу. Российский танк это (стрелять в движении и попадать) может себе позволить, Британский - нет. Да, в стрельбе с места британский оппонент точнее (спорно) и дальше стреляет, но при использовании Т-90 (в модифицированной версии "Прорыв") реактивных боеприпасов, отстреливаемых из гладкоствольной пушки 2А72, у российского ОБТ есть преимущество.

   Сравнив броню, мы обнаружим что Challenger 2 более "толстокожий", но российский вариант помимо "обычной брони" защищается с помощью комплекта динамической и активной защиты "Реликт" и "Афганит" соответственно. Так что спор кто тут самый стойкий и "огнеупорный" - пока не разрешим. 

   Что касаемо актуальной в современном бою системы управления огнем, то у обеих машин она - интеллектуальная, но в случае неисправности экипаж Т-90М может перейти в "ручной режим", а британскому экипажу придется "улепетывать".  


Российский Т-90М. Источник фото: 19fortyfive.com


   Боеприпасы. Challenger 2 делает ставку на осколочно-фугасные HESH и бронебойные оперенные снаряды. Но это немного "однобокий" подход. Так как оба варианта могут гарантированно пробить лишь до 600 миллиметров брони, что хорошо - но недостаточно. А вот ассортимент Т-90М более богат: тут тебе и специальные противотанковые, стандартные осколочно-фугасные, бронебойные и интеллектуальные осколочные. 

   И что немаловажно, это цена одного танка, так как финансовые возможности любой из стран не безграничны. Так "островитянин" стОит практически 9 миллионов долларов, а его российский танковый "коллега" в два раза дешевле. 

   Да и на фоне своих коллег по блоку НАТО, британец "держался в тени", что видимо было не от хорошей танковой жизни. Но по слухам, один из Челленджеров при штурме Басры (Иракская компания) смог выдержать 15 попаданий из РПГ, что похоже на ненаучную фантастику. А вот во время "дружественного огня" из другого британского Challenger 2 один Челленджер был уничтожен с гибелью всего экипажа. Но об этом мало где пишут...


Уничтоженный Челленджер где-то в Ираке. Источник фото: reddit.com


   Что может ожидать "Соперника" на СВО

   Одно дело биться в пустынях Ирака при подавляющем преимуществе как в численном, так и качественном, против танков 40-летней давности (Т-55, основной иракский танк производился с 1958 по 1979 год) в конфликте слабой интенсивности; другое дело, когда теперь твой танк в меньшинстве, и это не фигурально: Британия обещает поставить всего 14 танков. Смогут ли десяток современных танков "навести шороху" на фронте длинной 1000 километров, или что еще фантастичней, создать коренной перелом в ходе конфликта - ответ находится на поверхности. Не забываем, что местных "танкістів" не подготовить столь быстро и качественно, да и техническая сложность детища BAE Systems зашкаливает в сравнении с украинскими Т-64, Т-72 и Т-80. Откуда ВСУ возьмут столько квалифицированных инженерных кадров. Да и боеприпасы, чай, там используются не "советские". Готов ли Туманный Альбион на столь массовые поставки снарядов в зону боев высокой эффективности в ущерб своей собственной безопасности - вот хороший вопрос...

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