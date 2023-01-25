Как и следовало ожидать, несмотря на сопротивление со стороны американского военного руководства, политическое руководство Соединённых Штатов всё-таки одобрило передачу Украине основных боевых танков M1 Abrams. Как заявил в своём телеобращении президент США Джо Байден, Вашингтон передаст Киеву тридцать один «Абрамс», и, более того, эти поставки будут также сопровождаться поставками из других союзных стран.
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По словам Байдена, экипажи для соответствующей техники уже подготовлены, а сама передача танков, выразил надежду американский президент, позволит Киеву, который сейчас готовится к контрнаступательной операции, вернуть утраченные территории. Передача танков займёт определённое время. Вместе с танками США передадут Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания «Абрамсов».
Всего за время конфликта США и союзники передали Украине более трёх тысяч единиц бронетехники. По словам Байдена, США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». А потребуется, как мы понимаем, долго и много. В Америке заявляют, что хотят «справедливых и прочных» условий урегулирования украинского конфликта.
Ранее о поставке «роты» танков Leopard 2A6 сообщила Германия, ещё раньше — Польша. Также правительство Германии разрешило государствам, на вооружении которых стоят «Леопарды», осуществлять их реэкспорт по своему усмотрению (читай — на Украину). Дополнительно «эскадрон» танков Challenger-2 будет передан Украине со стороны Британии. Иными словами, эскалация продолжается, а российская армия методично и эффективно уничтожает вражескую бронетехнику — в противном случае никаких судорожных поставок техники западного образца бы не потребовалось.