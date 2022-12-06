Данное событие приурочено к ротации военной техники. Но все может быть иначе

В Польшу началось массовое "вторжение" военной техники и специального оборудования прямиком из США. Местом, принявшим на себя основные "удары" на дорожное покрытие, стал морской порт Гдыня.

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Всего берега польского города увидело около 700 разнообразных боевых машин, в том числе и основной танк армии США - знаменитый Абрамс. Столь большое количество сухопутных вооружений прибыло в рамках периодической ротации. Кроме того, американцы размещаются на территории Польши в результате договоренностей с высшим руководством оной из-за боязни последних своей восточной соседки. Американские вояки должны внушить в боязливых, но донельзя кичливых поляков, чувство "уверенности" в завтрашнем дне.









Интересная заметка: часть бронемашин прибыло из того самого греческого порта, где в результате непонятных "телодвижений" американских военных грузчиков грузовой эшелон сошел с рельс.

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Кстати, регулярная ротация "сюда-туда" таит много неприятных сюрпризов. Потому что под дежурной фразой может скрываться банальное накопление ударного кулака, по причине неизвестности количества вывозимой техники обратно.