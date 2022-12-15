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Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ

Учет будет вестись только согласно официальным данным Минобороны РФ и официальным данным поставок РСЗО западных источников
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   В какую военную новость по поводу СВО не посмотри, практически каждодневно появляется хоть строчка о поражении ракетами "Хаймарсов" какого-нибудь гражданского объекта или по военным целям. 

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   Данные о сбитых ракетах этих РСЗО появляются в сети каждый день, но реальный мир все равно напоминает о себе: управляемые снаряды "HIMARS" продолжают снова и снова попадать. На Западе данное РСЗО уже окрестили чудо-оружием против массированного скопления артиллерии РФ. И по факту так и есть.

   А теперь подсчитаем, сколько же реактивных установок различных модификаций РСЗО условный "западный мир" передал в распоряжение ВСУ и сколько же этих реактивных мерзавцев "уничтожило" Министерство Обороны России. 

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   М142 HIMARS

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Источник фото: missilery.info

Весна - 4 установки

Лето - было четыре передачи по 4 установки в период с июня по август (общее количество летних поставок: 16 штук)

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Осень - 4 установки 

Итого: 24 "позиции" того самого Хаймерс (M142) 



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M270B1


Источник фото: militaryleak.com

Лето - 6 установок привезла Британия


M270 MARS II


Источник фото: en.wikipedia.org

Данные по временам года отсутствуют в широкой печати, но известно о 5 установках в данной модификации


LRU


Источник фото: gagadget.com

Осень - французы передали 3 штуки данной РСЗО


MRLS M270


Источник фото: army-today.ru

Осень - Италия передала 2 единицы


Общее количество всех разновидностей РСЗО Украина получила в "точном эквиваленте" до 40 штук


Сводки от Минобороны России

  • Лето: Различными средствами в ходе летней компании были уничтожены 14 установок Хаймарс. Причем первый счет "открыли" уже 6 июня на донецком военном театре действий, где близ Малотарановки ракетами класса "воздух-поверхность" были ликвидированы сразу два Хаймарса.


Источник фото: yakutsk-news.net

Российская артиллерия в зоне СВО

  • Осень: В холодное и дождливое время года Украина "потеряла" оставшиеся 10 пусковых установок на базе Хаймарса. Причем день 22 сентября стал воистину снайперским. За одни сутки так или иначе совместными усилиями авиации, артиллерии и ракетных войск России в ходе точных попаданий сразу в двух областях (Николаевской и Харьковской) были помножены на ноль целых 4 штуки колесных Хаймарсов. 


  • Зима: Всеми доступными способами российским военным кулаком была "ликвидирована" оставшаяся часть из 20 штук. И теперь в это количество вошли "многонациональные" военные машины производства Великобритании, Германии и Франции соответственно. В это же число входят 4 установки РСЗО MLRS, которые формально не были полностью уничтожены, но получили катастрофические повреждения. Обычная логика которых подсказывает, что после таких вот "неисправностей" они не могут стрелять.


Источник фото: regnum.ru

Авиация РФ ведет огонь по "опорникам" и скоплениям техники ВСУ           


            

   

   А теперь, внимание, высшая математика: 14 "летних"+ 10 "осенних" + 20 "зимних" = 44 пусковых установки было "перемолото" так или иначе за все время. 

   Возвращаемся в начало статьи. Как можно уничтожить изначальных 40 ПУ и получить в итоге 44 отутюженных куска металлолома. Видимо без подключения той самой высшей математики, а возможно и геометрии - не понять.

   А теперь представим, пускай американцы "тайно" привезли "недостающие" 4 штуки. И если их тоже уничтожили, то кто до сих пор обстреливают подразделения "на ленточке", и кто стреляет по гражданским складам и мостам в тылу... И да, эти ракеты перехватывает наша ПВО и ПРО и сейчас. Но как видите - не все... 



Вывод

   И вот эту субъективность в подсчетах не представляется возможным скорректировать хоть в какую-то правдоподобную ипостась. По причине крайнего нежелания ни вояк ВСУ, ни их непосредственного патрона - США и его генералитета, подтвердить если хотя бы не уничтожение, то повреждение в результате ответных мер Российской армии. Да и наше Минобороны никак не сподобится разрешить данную дилемму, показав хоть одно видеоподтверждение успешных действий по уничтожению любого из всех модификаций Хаймарсов. А если взять для примера пушки "три топора" - М777. То видео с ними в сети - "хоть отбавляй".

   Поэтому кто бы что не говорил, Хаймарсы очень трудно поразить из-за реальной скорости в работе. "На все про все" американскому РСЗО надо от силы 12-15 минут, и в это время входит как успешный запуск ракет, так и ускоренное вдвое в сравнении с запуском, поспешное убытие подальше от высокоточного оружия нашей армии. Про скорость реакции нашей артиллерии даже заикаться не стоит. Ведь что бы отреагировать, надо очень быстро получить координаты цели, и тут видимо у нас большие проблемы...

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Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
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