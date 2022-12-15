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В какую военную новость по поводу СВО не посмотри, практически каждодневно появляется хоть строчка о поражении ракетами "Хаймарсов" какого-нибудь гражданского объекта или по военным целям.

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Данные о сбитых ракетах этих РСЗО появляются в сети каждый день, но реальный мир все равно напоминает о себе: управляемые снаряды "HIMARS" продолжают снова и снова попадать. На Западе данное РСЗО уже окрестили чудо-оружием против массированного скопления артиллерии РФ. И по факту так и есть.

А теперь подсчитаем, сколько же реактивных установок различных модификаций РСЗО условный "западный мир" передал в распоряжение ВСУ и сколько же этих реактивных мерзавцев "уничтожило" Министерство Обороны России.

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М142 HIMARS

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Весна - 4 установки

Лето - было четыре передачи по 4 установки в период с июня по август (общее количество летних поставок: 16 штук)

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Осень - 4 установки

Итого: 24 "позиции" того самого Хаймерс (M142)









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M270B1





Лето - 6 установок привезла Британия





M270 MARS II





Данные по временам года отсутствуют в широкой печати, но известно о 5 установках в данной модификации





LRU









Осень - французы передали 3 штуки данной РСЗО





MRLS M270





Осень - Италия передала 2 единицы





Общее количество всех разновидностей РСЗО Украина получила в "точном эквиваленте" до 40 штук.





Сводки от Минобороны России

Лето: Различными средствами в ходе летней компании были уничтожены 14 установок Хаймарс. Причем первый счет "открыли" уже 6 июня на донецком военном театре действий, где близ Малотарановки ракетами класса "воздух-поверхность" были ликвидированы сразу два Хаймарса.





Российская артиллерия в зоне СВО

Осень: В холодное и дождливое время года Украина "потеряла" оставшиеся 10 пусковых установок на базе Хаймарса. Причем день 22 сентября стал воистину снайперским. За одни сутки так или иначе совместными усилиями авиации, артиллерии и ракетных войск России в ходе точных попаданий сразу в двух областях (Николаевской и Харьковской) были помножены на ноль целых 4 штуки колесных Хаймарсов.





Зима: Всеми доступными способами российским военным кулаком была "ликвидирована" оставшаяся часть из 20 штук. И теперь в это количество вошли "многонациональные" военные машины производства Великобритании, Германии и Франции соответственно. В это же число входят 4 установки РСЗО MLRS, которые формально не были полностью уничтожены, но получили катастрофические повреждения. Обычная логика которых подсказывает, что после таких вот "неисправностей" они не могут стрелять.





Авиация РФ ведет огонь по "опорникам" и скоплениям техники ВСУ





А теперь, внимание, высшая математика: 14 "летних"+ 10 "осенних" + 20 "зимних" = 44 пусковых установки было "перемолото" так или иначе за все время.

Возвращаемся в начало статьи. Как можно уничтожить изначальных 40 ПУ и получить в итоге 44 отутюженных куска металлолома. Видимо без подключения той самой высшей математики, а возможно и геометрии - не понять.

А теперь представим, пускай американцы "тайно" привезли "недостающие" 4 штуки. И если их тоже уничтожили, то кто до сих пор обстреливают подразделения "на ленточке", и кто стреляет по гражданским складам и мостам в тылу... И да, эти ракеты перехватывает наша ПВО и ПРО и сейчас. Но как видите - не все...









Вывод

И вот эту субъективность в подсчетах не представляется возможным скорректировать хоть в какую-то правдоподобную ипостась. По причине крайнего нежелания ни вояк ВСУ, ни их непосредственного патрона - США и его генералитета, подтвердить если хотя бы не уничтожение, то повреждение в результате ответных мер Российской армии. Да и наше Минобороны никак не сподобится разрешить данную дилемму, показав хоть одно видеоподтверждение успешных действий по уничтожению любого из всех модификаций Хаймарсов. А если взять для примера пушки "три топора" - М777. То видео с ними в сети - "хоть отбавляй".

Поэтому кто бы что не говорил, Хаймарсы очень трудно поразить из-за реальной скорости в работе. "На все про все" американскому РСЗО надо от силы 12-15 минут, и в это время входит как успешный запуск ракет, так и ускоренное вдвое в сравнении с запуском, поспешное убытие подальше от высокоточного оружия нашей армии. Про скорость реакции нашей артиллерии даже заикаться не стоит. Ведь что бы отреагировать, надо очень быстро получить координаты цели, и тут видимо у нас большие проблемы...



