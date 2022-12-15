Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
В какую военную новость по поводу СВО не посмотри, практически каждодневно появляется хоть строчка о поражении ракетами "Хаймарсов" какого-нибудь гражданского объекта или по военным целям.
реклама
Данные о сбитых ракетах этих РСЗО появляются в сети каждый день, но реальный мир все равно напоминает о себе: управляемые снаряды "HIMARS" продолжают снова и снова попадать. На Западе данное РСЗО уже окрестили чудо-оружием против массированного скопления артиллерии РФ. И по факту так и есть.
А теперь подсчитаем, сколько же реактивных установок различных модификаций РСЗО условный "западный мир" передал в распоряжение ВСУ и сколько же этих реактивных мерзавцев "уничтожило" Министерство Обороны России.
М142 HIMARS
реклама
Весна - 4 установки
Лето - было четыре передачи по 4 установки в период с июня по август (общее количество летних поставок: 16 штук)
реклама
Осень - 4 установки
Итого: 24 "позиции" того самого Хаймерс (M142)
реклама
M270B1
Лето - 6 установок привезла Британия
M270 MARS II
Данные по временам года отсутствуют в широкой печати, но известно о 5 установках в данной модификации
LRU
Осень - французы передали 3 штуки данной РСЗО
MRLS M270
Осень - Италия передала 2 единицы
Общее количество всех разновидностей РСЗО Украина получила в "точном эквиваленте" до 40 штук.
Сводки от Минобороны России
- Лето: Различными средствами в ходе летней компании были уничтожены 14 установок Хаймарс. Причем первый счет "открыли" уже 6 июня на донецком военном театре действий, где близ Малотарановки ракетами класса "воздух-поверхность" были ликвидированы сразу два Хаймарса.
Российская артиллерия в зоне СВО
- Осень: В холодное и дождливое время года Украина "потеряла" оставшиеся 10 пусковых установок на базе Хаймарса. Причем день 22 сентября стал воистину снайперским. За одни сутки так или иначе совместными усилиями авиации, артиллерии и ракетных войск России в ходе точных попаданий сразу в двух областях (Николаевской и Харьковской) были помножены на ноль целых 4 штуки колесных Хаймарсов.
- Зима: Всеми доступными способами российским военным кулаком была "ликвидирована" оставшаяся часть из 20 штук. И теперь в это количество вошли "многонациональные" военные машины производства Великобритании, Германии и Франции соответственно. В это же число входят 4 установки РСЗО MLRS, которые формально не были полностью уничтожены, но получили катастрофические повреждения. Обычная логика которых подсказывает, что после таких вот "неисправностей" они не могут стрелять.
А теперь, внимание, высшая математика: 14 "летних"+ 10 "осенних" + 20 "зимних" = 44 пусковых установки было "перемолото" так или иначе за все время.
Возвращаемся в начало статьи. Как можно уничтожить изначальных 40 ПУ и получить в итоге 44 отутюженных куска металлолома. Видимо без подключения той самой высшей математики, а возможно и геометрии - не понять.
А теперь представим, пускай американцы "тайно" привезли "недостающие" 4 штуки. И если их тоже уничтожили, то кто до сих пор обстреливают подразделения "на ленточке", и кто стреляет по гражданским складам и мостам в тылу... И да, эти ракеты перехватывает наша ПВО и ПРО и сейчас. Но как видите - не все...
Вывод
И вот эту субъективность в подсчетах не представляется возможным скорректировать хоть в какую-то правдоподобную ипостась. По причине крайнего нежелания ни вояк ВСУ, ни их непосредственного патрона - США и его генералитета, подтвердить если хотя бы не уничтожение, то повреждение в результате ответных мер Российской армии. Да и наше Минобороны никак не сподобится разрешить данную дилемму, показав хоть одно видеоподтверждение успешных действий по уничтожению любого из всех модификаций Хаймарсов. А если взять для примера пушки "три топора" - М777. То видео с ними в сети - "хоть отбавляй".
Поэтому кто бы что не говорил, Хаймарсы очень трудно поразить из-за реальной скорости в работе. "На все про все" американскому РСЗО надо от силы 12-15 минут, и в это время входит как успешный запуск ракет, так и ускоренное вдвое в сравнении с запуском, поспешное убытие подальше от высокоточного оружия нашей армии. Про скорость реакции нашей артиллерии даже заикаться не стоит. Ведь что бы отреагировать, надо очень быстро получить координаты цели, и тут видимо у нас большие проблемы...
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила