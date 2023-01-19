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А что будет, если я вам скажу что "Т-14 Армата" будет жалкой мышкой в руках нового российского танка, способного совершить переворот на поле боя своим поведением. А что если я вам скажу что новейший танк России больше и опасней той самой Арматы. Конечно, вы не поверите, и можете меня назвать лжецом. Но пусть нас рассудит история, а тем временем мир танковый слухами полнится...

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Что значит городской бой, не мне вам рассказывать. В плотной городской застройке танки превращаются в беззащитную жертву на заклание, ведь из каждого угла, из каждого дома может грозить опасность в виде ПТРК и прочих джавелинов. Впору вперед пустить беззащитную пехоту. А можно ли как-то сделать, иначе, чтобы за танк не стоило так переживать в такой ситуации. И действительно мысль создать бронированного "терминатора" для зачистки "транспортных направлений" в городской суматохе боев посетила танковых теоретиков в середине благостных российских двухтысячных. Рабочие наброски "толщиной" в 100 страниц были взяты за основу будущего проекта, где в качестве мутанта объект "наградили" башней и ходовой частью от основного советского танка Т-72, а вот гусеницы с катками, и механизм поворачивающий башню придумали заново.





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Танк Т-95 Объект 195. Источник фото: 38niii.ru

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И тут напрашиваются параллели с Арматой, правда в то время так и не смогли решить проблему по созданию "беспилотной" танковой машины. В те года Россия значительно отставала от Америки по действующим образцам управляемой на расстоянии техники. И проект "с ковшом" положили на полку до поры до времени.

Но в то же время, параллельным курсом шли разработки "прародителя" Т-14 - опытного образца танка так называемого четвертого поколения - "Объекта 195", способного "навести шороху" даже на американцев. Именно проектировщики тогда поняли, что если танк штурмовой, то у него никак не может быть "обычная пушка".

Планы планами, но в то время идея "убертанка" показалась слишком неподъемной по финансовым показателям, да и войн масштабных не предвиделось, поэтому деньги решили сэкономить для более "танкоопасных направлений" - например создания "ультимативных" ракет и перспективных образцов авиатехники.

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Проект Су-57. Конкурент за финансирование с будущим штурмовым танком. Источник фото: teahub.io





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Но спустя некоторое время после наведения конституционного порядка на Кавказе и сирийской компании появилась новая "информация для размышления", где главный вывод заключался в том, что в сегодняшнее время, танки не способны "работать" самостоятельно без должного "эскорта" в городской черте. Конструкторы подумали и придумали БМПТ.

Вторая мысль - танк "отстал от военной мысли" и для полноценного применения в плотной городской застройке не готов. И тут не подойдут стандартные решения в виде дополнительной брони сверх меры. Можно конечно "подключить" специальные инженерные подразделения с соответствующим персоналом и техникой. Но тут вовремя вспомнили о былых разработках, своевременно "задвинутых" на пыльные дальние полки танковых концепций.

На текущий момент известно о двух "ответвлениях" городского охотника. Это хорошо вам знакомая БМПТ "Терминатор" с дополнительным бронированием плюс КАЗ "Арена-М".

Второй вариант - это тяжелый "штурмовик" с танковым орудием 2А83. И да, пушка "нажористей" арматовской 2А82-1М. Калибр у "Штурма" -152 миллиметра, у "Арматы" - 125 миллиметров.









Пушка 2А73 на опытном танке Объект 477 "Молот". Источник фото: naukatehnika.com





И по слухам "на всякий случай" предусматривается альтернативный вариант, взявший в качестве "донора" базу от Т-16 (тяжелой боевой машины пехоты). Новую машину скорее всего "обзовут" как Т-18, ставшей логичным венцом развития амбициозной линейки Арматы.

Но тут в ведущей разработки инженерной среде есть различные взгляды на финальный проект. Так одна часть конструкторов предполагают оснастить танк исключительно мощным 152-миллиметровым оружием, способным разрушить и обвалить дом. Вторая группа разработчиков видит исключительно новый проект с двумя автоматическими "легкими" пушками, вооруженными 30-мм калибром.

"Взглянув" со стороны, мы увидим ту же "бройлерную" Армату, отличающуюся от оригинала сверхтяжелой броней, способностью вести полноценный одиночный бой без прикрытия основных сил поддержки.

И не забываем, какой бы ни был защищенный танк, самое уязвимое место - это танковый экипаж. Выведи его из строя и машина превращается в высокотехнологичный "памятник". Поэтому данную "развилку" предполагается решать двумя различными способами: первый - оставить все как у Арматы. То есть бронированная капсула для танкового экипажа. Второй - полностью "беспилотный танк".

"Где надо" уже даже имеются первые наброски схематического действия такого "мастодонта" в городских боях: "Штурм" в составе Армат и БМПТ "Терминатор" продвигаются к объекту атаки для нанесения удара. Снаряды из ультимативного 152-миллиметрового орудия сметают первые рубежи обороны врага, после благодаря ковшу, бронированная машина делает "проход" для остальной группы, состоящей из танков и пехоты.





Американский M60A1. Операция "Буря в пустыне". Источник фото: awru.my.games





На проверку "жизнеспособности" концепции "Штурма" отводится два года. За это время военным нужно будет определиться, этого ли они хотели или пора отправить образцы вслед за длинной чередой подобных объектов в гигантский танковый музей Кубинки.

И опять образуется тот самый знаменитый русский перекресток (знаменитая картина Васнецова "Витязь на распутье" как раз об этом). Штурмовой тяжелый танк для городских боев очень долго ждали военные. Да и в разработку такого танка было очень много "вбухано" сил и средств. Но "множить сущности", когда та самая Армата - лишь парадный танк, изготовленный в менее чем 30-ти рабочих образцах - ну очень сомнительный выбор. Но развязку этой истории мы узнаем очень скоро...